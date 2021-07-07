Коболев заявил, что с марта 2020 года не получал выплат: "Нафтогаз" отрицает
Источник:фейсбук Андрея Коболева
Бывший председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что не получил ни одной денежной компенсации с марта 2020 года. Однако в компании такую информацию отрицают.
Коболев заявил, что потом подробно прокомментирует данные по компенсациям топ-менеджмента "Нафтогаза".
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Выплаты Коболеву: позиции экс-главы правления и компании
Моя реальная денежная компенсация за работу в "Нафтогазе" за период после продления моего контракта в марте 2020 года составила 0 гривен 0 копеек,
– написал Коболев.
В то же время в "Нафтогазе", пишет "Экономическая правда", сообщили, что выплата вознаграждения осуществлялась.
"Вероятно, бывшие топ-менеджеры в своих заявлениях о якобы невыплате, имеют в виду, что бонусы получили в другой день", – отметили в пресс-службе компании.
Там также добавили, что "Нафтогаз" в рамках законодательства и в дальнейшем будет информировать общественность по этому вопросу.
Информация о выплатах должностным лицам "Нафтогаза": что известно
- 6 июля украинские СМИ опубликовали документы, согласно которым члены правления "Нафтогаза" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 миллиона гривен вознаграждения.
- В частности, бывший председатель правления Андрей Коболев получил вторую часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже.