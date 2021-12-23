Книги и билеты на поезд: украинцы рассказали, как тратят "тысячу Зеленского"

Еще на прошлой неделе вакцинированные украинцы, которые приняли участие в пилотном проекте, начали получать 1 тысячу гривен. А с 19 декабря получить деньги могли и другие люди, которые имеют 2 дозы прививки от COVID-19.

Журналисты 24 канала устроили собственный опрос и выяснили, на что украинцы потратили так называемую тысячу Зеленского.

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На что украинцы тратят деньги за вакцинацию

Чаще всего привитые люди покупали билеты на поезд, а также книги. Также тысяча за вакцинацию позволила украинцам лишний раз сходить в кино или посетить спектакль.

Деньги получила. Я сразу же купила билеты на поезд. Это очень удобно сейчас сделать. Также я потратила часть денег на книги,

– рассказала киевлянка.

Украинка потратила "тысячу Зеленского" на железнодорожные билеты и книги / Фото – Валентины Полищук, 24 канал

Некоторые люди старшего возраста, хоть и имеют 2 прививки, но не смогли получить деньги. По словам участницы опроса, возникли определенные технические трудности. Однако если она таки получит деньги, то потратит их на лекарства.

Некоторые из опрошенных украинцев рассказали, что из-за технических трудностей еще не смогли получить "тысячу от Зеленского" / Фото – Валентины Полищук, 24 канал

Ранее украинская власть также расширила перечень того, на что украинцы смогут потратить тысячу гривен от власти и Владимира Зеленского за 2 прививки от COVID-19. Пенсионерам разрешили потратить эту сумму на лекарства.

Украинка не смогла получить тысячу гривен за вакцинацию, ведь проживает за границей / Фото – Валентины Полищук, 24 канал

В то же время многие участники опроса оказались не вакцинированными против коронавируса. Очевидно, что даже тысяча гривен от государства не смогла стимулировать их вакцинироваться. Причины такого решения они не аргументировали.

Некоторые из опрошенных украинцев рассказали, что не вакцинировались и пока не планируют / Фото – Валентины Полищук, 24 канал

Также недавно журналисты 24 канала опросили нардепов, успели ли они получить тысячу гривен от государства и на что потратили. Тищенко, Кива, Гетманцев, Гончаренко и другие рассказали, как относятся к денежным бонусам за COVID-прививку.

На что потратили нардепы "тысячу от Зеленского": смотрите видео

Какая ситуация с вакцинацией в Украине По состоянию на 23 декабря прививки против коронавируса получили По состоянию на 23 декабря прививки против коронавируса получили более 14,5 миллионов человек – это 46,5% взрослого населения. В течение суток прививку против COVID-19 получили 117 443 человека. В частности, первую дозу ввели 39 071 человеку, вторую – 78 101 человеку – они завершили процесс иммунизации.

Как получить деньги

Чтобы получить деньги на первом этапе выплат, нужно подать заявление в системе "Дия" с 19 по 29 декабря (или с 13 декабря, если вы записались на пилотный проект). Далее придерживайтесь пошаговой инструкции:

оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров;

скачайте программу "Дия" и авторизуйтесь (нужно обновить приложение, так как "єПідтримка" доступна, начиная с версии системы Дия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android);

убедитесь, что "зеленый" сертификат есть в программе "Дия" (или оформите его);

зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Поддержка";

выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

На что их можно потратить

Сейчас оформить карточку "єПідтримки" можно в 6 банках: Monobank, "А-банк", "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Приватбанк" и "Ощадбанк".

Деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев после поступления и только в определенных сферах:

купить абонемент в спортзал,

сходить в кинотеатр, театр, музей, на концерт или на художественную выставку,

купить книги и билеты для путешествий по Украине (по железной дороге и на самолетах).

Украинцы в возрасте старше 60 лет смогут потратить тысячу за вакцинацию на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

Выплатят ли обещанные деньги всем: смотрите видео