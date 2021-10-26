Клиент "Приватбанка" пожаловался, что на него "повесили" кредит, которого не было

Клиент "Приватбанка" заявил, что на него открыли кредит, которого он не просил. Мужчине уже начали списывать проценты, хотя счетом он не пользовался. На инцидент отреагировали в финучреждении.

Детали инцидента

По словам мужчины, в службе поддержки ему пояснили, что кредит открыли из-за минусового баланса счета. Однако мужчина уверен – все из-за сбоя, который недавно случился в банке.

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Захожу на сайт, а там кредит на меня повесили. Пару дней назад у банка произошел сбой, этот факт подтвердила их служба поддержки, она же уверяла, что процентов по кредитам не будет, что я могу дальше пользоваться счетом, что у меня с него деньги не списали, а только зарезервировали,

– заявил клиент.

Однако несмотря на то, что счетом мужчина не пользовался, проценты ему начислили.

Реакция "Приватбанка"

"Приватбанк" отреагировал на жалобу клиента. Учреждение пояснило, что на карте может образоваться минусовый баланс, если ранее осуществлялась оплата на определенном сайте, но тот сразу не подтвердил списание зарезервированной суммы. Тогда деньги могли остаться в доступном балансе и могли быть использованы повторно клиентом.

В такой ситуации овердрафт является вынужденной мерой и необходимым механизмом, что позволяет корректно работать карточному счету и обслуживать его, в соответствии с требованиями платежной системы", – говорится в сообщении.

Банк заверил, что создал заявку на возврат средств. Ее рассмотрят, согласно регламенту международных платежных систем.