Китай увеличил импорт угля почти в три раза на фоне энергетического кризиса

Ежемесячная закупка угля Китаем в этом году превысила на более 96% показатели переднего года. В октябре страна импортировала почти вдвое больше угля, чем в прошлом году, на фоне энергетического кризиса, с которым столкнулась Поднебесная.

Энергетический кризис в Китае

В сентябре Китай столкнулся с энергетическим кризисом. Из-за нехватки электроэнергии в стране некоторые предприятия закрывались, как, например, Apple и Tesla, или сокращали производство. Именно поэтому власти КНР начали активно разрешать кризисную ситуацию.

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Китай увеличил импорт угля

В октябре ежемесячная закупка угля достигла 26,9 миллиона тонн, что на 96,2% больше, чем в прошлом.

ежемесячная закупка угля достигла 26,9 миллиона тонн, что на 96,2% больше, чем в прошлом. Однако по сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 18,2% и импорт составил 32,9 миллиона тонн.

Стабилизация ситуации с нехваткой электроэнергии

В октябре китайским властям удалось стабилизировать ситуацию касательно энергетического кризиса. Об этом свидетельствуют данные CNBC, что в начале месяца от значительного дефицита страдали 18 провинций, а сейчас этот показатель уменьшился до двух.

В связи с этим Китайская государственная электросетевая компания сообщила, что спрос и предложение электроэнергии нормализовались. В то же время, она предупредила о проблемах в ближайшие зимние месяцы.