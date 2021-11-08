Энергетический кризис в Китае
В сентябре Китай столкнулся с энергетическим кризисом. Из-за нехватки электроэнергии в стране некоторые предприятия закрывались, как, например, Apple и Tesla, или сокращали производство. Именно поэтому власти КНР начали активно разрешать кризисную ситуацию.
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Китай увеличил импорт угля
- В октябре ежемесячная закупка угля достигла 26,9 миллиона тонн, что на 96,2% больше, чем в прошлом.
- Однако по сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 18,2% и импорт составил 32,9 миллиона тонн.
Стабилизация ситуации с нехваткой электроэнергии
В октябре китайским властям удалось стабилизировать ситуацию касательно энергетического кризиса. Об этом свидетельствуют данные CNBC, что в начале месяца от значительного дефицита страдали 18 провинций, а сейчас этот показатель уменьшился до двух.