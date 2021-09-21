Усиление контроля за майнерами

В сентябре этого года выросло количество проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконной майнинговой активности. Это произошло после того, как власти Поднебесной обратила внимание на тех майнеров, которые маскируются под "исследователей данных" и операторов дата-центров.

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Главная причина охоты на майнеров

Одна из причин этой охоты заключается в том, что Пекин обеспокоен энергетической безопасностью накануне зимнего сезона.

Что такое майнинг Майнинг – один из способов заработка на криптовалюте. Поскольку фактически эмиссию криптовалюты никто не регулирует, поэтому добывать деньги может каждый. Майнинг заключается в том, чтобы помещать новые совершенные транзакции в блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в каждом из которых отображается отдельная операция.

Ограничения деятельности майнеров

Усиление контроля со стороны КНР по выше упомянутой деятельностью может еще больше ограничить майнинг криптовалюты в стране. Как сообщает издание Bloomberg, на него в апреле приходилось 46% мирового хэшрейту. Этой весной Китай объявил войну майнинговой индустрии и заставил множество майнеров покинуть страну.

Однако поехали не все, а те, кто остался в Поднебесной сосредоточились не на биткоине, а на менее известных маркерах. Также они начали использовать технологии распределенного хранения данных.

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Интересный факт . Китай является одним из мировых лидеров по объемам майнинга. Де-факто подобная деятельность в стране не запрещается, однако и не является разрешенной. Одна из крупнейших майнингових ферм мира находится в провинции Сычуань и принадлежит китайской фирме Bitmain.

Как сейчас работают майнеры в КНР

Анонимный китайский майнер сообщил агентству Bloomberg, что продолжает работать, однако регулярно меняет дислокацию майнингового оборудования и сохраняет в одном месте не более 100 устройств. Это позволяет запутать власть, которая следит за необычными всплесками потребления электроэнергии.