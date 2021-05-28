Впервые при президентстве Байдена: Китай и США обсудили торговые связи

27 мая 2021 года главный торговый советник президента США Кэтрин Тай провела виртуальную встречу с вице-премьер-министром Китая Лю Лю для обсуждения вопросов, касающихся торговых отношений. Это первые переговоры между странами с тех пор как Джо Байден стал президентом.
Контекст встречи
Во время онлайн встречи было упомянуто враждебные настроения Администрации США, при президенте Трампа в отношении Китая. Также госпожа Тай и Лю обсудили ведущие принципы будущей экономической политики действующего президента Джо Байдена и его премьер-министра Камали Харрис.
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Министр торговли Китая, госпожа Лю заявила, что разговор между ней и госпожой Тай был откровенный и прагматичный, а так же произошел конструктивный обмен предложениями. Она отметила китайскому госизданию Global Times, что обе стороны видят важный момент в двусторонней торговле между странами.
Соглашение между США и Китаем
США и Китай подписали так называемую первую фазу соглашения между странами в январе 2020 года. В рамках соглашения Пекин пообещал, что страна увеличит закупку американских продуктов и услуг как минимум на 200 миллиардов долларов в течение 2020 и 2021 годов. Соглашение подписывал предыдущий президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.
Дональд Трамп и Лю Хэ при подписании первой фазы соглашения в 2020 году / фото: Getty Images
Главный торговый советник Комитета Палаты представителей по методам и средствам США госпожа Тай рассказала, что сейчас она проверяет, выполнил ли условия соглашения Пекин. Поскольку некоторые эксперты предполагают, что Китай не выполнил план на 40% относительно покупки американских товаров.
Байден не отказывается от торговой политики Трампа
Стоит отметить, что нынешний президент США Джо Байден не отказывался от жесткой торговой политики своего предшественника в отношении Пекина. Байден сторонник того, чтобы сейчас сохранить действующий процент пошлины. Поскольку он надеется таким образом стимулировать экономику страны, на которую существенно повлияли пандемия коронавируса и ныне только встала на путь восстановления.
Экономика Китая
Поднебесная самая первая страна чья экономика показала рост и успела восстановиться после кризиса, который произошел в следствии COVID-19, в отличие от США. Продажи товаров китайского производства увеличились по всему миру, поскольку спрос со стороны США повысился, а из-за пандемии COVID-19 в Индии остановлена значительная часть производства на заводах.
Эксперты прогнозируют, что ВВП КНР может достичь 19%, к концу текущего года. В I квартале 2021 года ВВП страны вырос на 18,3%. Это самый большой скачок экономики страны с тех пор, как Китай начал вести квартальный отчет в 1992 году. Национальное статистическое бюро Китая, которое опубликовало данные, заявило, что национальная экономика сделала хороший старт. Подробнее о том, что поспособствовало росту экономику Поднебесной читайте в нашем материале.