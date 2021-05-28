Впервые при президентстве Байдена: Китай и США обсудили торговые связи

США и Китай подписали так называемую первую фазу соглашения между странами в январе 2020 года. В рамках соглашения Пекин пообещал, что страна увеличит закупку американских продуктов и услуг как минимум на 200 миллиардов долларов в течение 2020 и 2021 годов. Соглашение подписывал предыдущий президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

Дональд Трамп и Лю Хэ при подписании первой фазы соглашения в 2020 году / фото: Getty Images