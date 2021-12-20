Китай снизил базовую ставку впервые с апреля 2020 года: реакция рынков

20 декабря 2021 , 11:51
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Источник:

CNBC

Китайский народный банк впервые за последние 20 месяцев снизил ключевую ставку. Это вызвано попыткой поддержать экономику, которая замедляется.

Регулятор снизил ставку

  • Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) снизилась на 5 базовых пунктов до 3,80%.
  • Пятилетняя ставка осталась на отметке 4,65%.

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Снижение укрепляет наше мнение о том, что власти все более открыты к снижению ставок на фоне сдерживающих экономических факторов,
– сказал Син Чжаопен из ANZ.

Напомним! По данным Wind Information, последний раз центробанк сокращал годовой и пятилетний LPR в апреле 2020 года.

Монетарная политика центробанка Китая

Некоторые аналитики прогнозируют, что китайский центробанк продолжит смягчать политику, чтобы умерить замедление экономики. Однако расходятся во мнениях по поводу траектории снижения ставок.

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Как отреагировал рынок

  • Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,13% и закрылся на уровне 27937,59 пункта, по итогам торговой сессии
  • Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,8% до 2962,07 пункта. 
Обратите внимание! Регулятор США увеличил базовую ставку с 0 до 0,25% из-за инфляционного давления, а Банк Англии поднял процентную ставку до 0,25% также из-за инфляционного давления.

Рост экономики Китая в 2021 году

Автор: Дар'я Вереньова