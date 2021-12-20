Китай снизил базовую ставку впервые с апреля 2020 года: реакция рынков
20 декабря 2021 , 11:51Читати новину українською
Источник:CNBC
Китайский народный банк впервые за последние 20 месяцев снизил ключевую ставку. Это вызвано попыткой поддержать экономику, которая замедляется.
Регулятор снизил ставку
- Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) снизилась на 5 базовых пунктов до 3,80%.
- Пятилетняя ставка осталась на отметке 4,65%.
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Снижение укрепляет наше мнение о том, что власти все более открыты к снижению ставок на фоне сдерживающих экономических факторов,
– сказал Син Чжаопен из ANZ.
Монетарная политика центробанка Китая
Некоторые аналитики прогнозируют, что китайский центробанк продолжит смягчать политику, чтобы умерить замедление экономики. Однако расходятся во мнениях по поводу траектории снижения ставок.
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Как отреагировал рынок
- Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,13% и закрылся на уровне 27937,59 пункта, по итогам торговой сессии
- Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,8% до 2962,07 пункта.
Рост экономики Китая в 2021 году
- В I квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлилось и ВВП составил 7,9% в годовом исчислении.
- В III квартале рост ВВП замедлился до 4,9% годовых.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.
- Из-за роста цен и сокращения производства на фабриках экономисты предполагают, что в Китае может начаться стагфляция. Чем это небезопасно для Пекина, больше рассказываем здесь.