Китай снизил базовую ставку впервые с апреля 2020 года: реакция рынков

Китайский народный банк впервые за последние 20 месяцев снизил ключевую ставку. Это вызвано попыткой поддержать экономику, которая замедляется.

Регулятор снизил ставку

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) снизилась на 5 базовых пунктов до 3,80%.

Пятилетняя ставка осталась на отметке 4,65%.

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Снижение укрепляет наше мнение о том, что власти все более открыты к снижению ставок на фоне сдерживающих экономических факторов,

– сказал Син Чжаопен из ANZ.

Монетарная политика центробанка Китая

По данным Wind Information, последний раз центробанк сокращал годовой и пятилетний LPR в апреле 2020 года.

Некоторые аналитики прогнозируют, что китайский центробанк продолжит смягчать политику, чтобы умерить замедление экономики. Однако расходятся во мнениях по поводу траектории снижения ставок.

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Как отреагировал рынок

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,13% и закрылся на уровне 27937,59 пункта, по итогам торговой сессии

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,8% до 2962,07 пункта.

Рост экономики Китая в 2021 году