Регулятор снизил ставку

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) снизилась на 5 базовых пунктов до 3,80%.

Пятилетняя ставка осталась на отметке 4,65%.

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Снижение укрепляет наше мнение о том, что власти все более открыты к снижению ставок на фоне сдерживающих экономических факторов,

– сказал Син Чжаопен из ANZ.

Напомним! По данным Wind Information, последний раз центробанк сокращал годовой и пятилетний LPR в апреле 2020 года.

Монетарная политика центробанка Китая

Некоторые аналитики прогнозируют, что китайский центробанк продолжит смягчать политику, чтобы умерить замедление экономики. Однако расходятся во мнениях по поводу траектории снижения ставок.

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Как отреагировал рынок