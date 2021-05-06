Причины отказа от сотрудничества

Началось все с того, что Австралия призвала исследовать происхождение вируса и запретила компании Huawei строить свою сеть 5G на территории страны. Китай же со своей стороны еще в прошлом году, получив ввел санкции на австралийское вино и говядину.

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Стоит напомнить, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, на которого приходилось 29% торговли Австралии с миром в 2019 году. Китайские инвестиции же в Австралию упали на 61% в 2020 году, что является самым низким показателем за последние шесть лет, согласно данным базы данных китайских инвестиций в Австралии.

Обвинения китайского регулятора

Поэтому Комиссия по национальному развитию и реформам Китая (NDRC) обвинила Австралию в мышлении "холодной войны".

Недавно некоторые чиновники правительства Австралийского Союза предприняли ряд мер, направленных на нарушение нормальных обменов и сотрудничества между Китаем и Австралией с точки зрения "холодной войны" и идеологической дискриминации,

– отмечается в заявлении NDRC.

Реакция правительства Австралии на обвинения Австралийская сторона не задержался с ответом на обвинения китайского регулятора, как отметило издание BBC News. Поэтому австралийский министр торговли Дэн Тэхан сказал, что такая позиция Китая разочаровывает, однако добавил, что Канберра (столица Австралии) все еще открыта для обсуждений.

Напомним, что ранее Китай неофициально прекратил общение на министерском уровне между двумя странами. Джеймс Лоуренсон, директор Австралийско-китайского института отношений, заявил, что такой шаг Пекина удлиняет это дипломатическое замораживание. Напряженные торговые связи между странами

Джеймс Лорансон отметил, что Поднебесная ответила непосредственно на отмену австралийским правительством двух соглашений, которые были заключены между штатом Виктория и Китаем в рамках его флагманской инициативы "Пояс и дорога". Если это степень мести, то Канберра получит значительное облегчение, поскольку мне кажется, что она достаточно откалибрована. Мы еще далеко от отказа от чего-то вроде ChAFTA (Китайско-австралийского соглашения о свободной торговле – 24 канал ),

– прокомментировал Лорансон. Интересно Экономика Китая выросла более чем на 18% в период восстановления после COVID-19

Австралийское правительство также обращалось за новыми советами в связи с безопасностью порта Дарвин, который сдан в аренду китайской компании Landbridge. Издание BBC News считает, что компанию могут заставить продать с соображений национальной безопасности.