Китай предоставит Украине дополнительные 10 миллионов юаней помощи – СМИ

Украина получит 10 миллионов юаней помощи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Дополнительная денежная помощь Украине

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Красный Крест Китая предоставит Украине дополнительные 10 млн юаней – это около 1,57 миллиона долларов. Деньги поступят как гуманитарная помощь.

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Как отмечает издание, это произошло после того, как президент США Джо Байден предупредил о "последствиях" какой-либо помощи, которую Китай может оказать военным усилиям России в Украине.

Напомним! Украинская армия во время военного вторжения России получит около 68 миллиардов гривен. Источником дополнительных средств стал официальный кредит от Великобритании.

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