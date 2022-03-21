Дополнительная денежная помощь Украине

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Красный Крест Китая предоставит Украине дополнительные 10 млн юаней – это около 1,57 миллиона долларов. Деньги поступят как гуманитарная помощь.

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Как отмечает издание, это произошло после того, как президент США Джо Байден предупредил о "последствиях" какой-либо помощи, которую Китай может оказать военным усилиям России в Украине.

Напомним! Украинская армия во время военного вторжения России получит около 68 миллиардов гривен. Источником дополнительных средств стал официальный кредит от Великобритании.