Китай не спешит ставать на сторону России и дистанцируется от ее изолированной экономики, – СМИ

18 марта 2022 , 05:57
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Источник:

CNN

Чтобы Россию добить на экономическом фронте, важна роль Китая. Если Кремль сможет переориентировать свою экономику на юань и китайские рынки – влияние санкций Запада будет не столь мощным.

А как ведет себя в этой ситуации сам Китай? Американские журналисты проанализировали не политические заявления, а конкретные шаги со стороны Пекина. И оказалось, что там не слишком торопятся становиться на сторону России.

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Китай не спешит помогать России, скорее наоборот

Китай и Россия на политическом уровне давно заявляют о взаимном уважении и дружбе. Но кое-что изменилось после нападения России на Украину. Похоже, несмотря на слухи о просьбе Кремля о военной и экономической помощи, фактически Китай начал дистанцироваться от России, находящейся под чрезвычайно мощными санкциями Запада.

Что говорит об этом? За прошедшие три недели, с тех пор, как идет война в Украине, Пекин совершил ряд шагов от Москвы, а не к ней. Ниже – примеры.

Китай оказал негативное влияние на курс рубля

  • Напомним, юань не является свободно конвертируемой валютой – власти Китая держат ее в определенном диапазоне, ведь в стране действует гибридная экономика "рыночного социализма".
  • И вот на прошлой неделе Народный банк Китая расширил вдвое торговый диапазон рубля, что способствовало его более быстрому падению.

Китай не предоставил России доступ к ее валютным резервам

  • Пекин не спешит предоставлять Москве доступ к российским валютным резервам, которые Кремль держит в Китае в юанях. А речь идет о немалой сумме – в долларовом эквиваленте это 90 миллиардов.
  • Россия хотела их использовать на той неделе, но Народный банк Китая пока не предоставил доступ. Не отказал, конечно, но все же.

Китай не принял роль посредника для авиационной отрасли России

  • Санкции, введенные США и ЕС, лишили Россию доступа к оригинальным деталям самолетов Boeing и Airbus, а именно они составляют большинство российского гражданского авиапарка.
  • Китай мог взять на себя роль посредника и отправлять в Россию детали для самолетов, но не сделал этого. Итого, Россия до сих пор ищет альтернативные источники поставок комплектующих, и далеко не факт, что найдет.

Китай остановил работу Азиатского банка в Беларуси и России

  • Китай фактически заморозил инвестиции в инфраструктуру России и Беларуси. 
  • Базирующийся в Пекине Азиатский банк инфраструктурных инвестиций остановил всю свою деятельность в этих странах сразу после начала войны в Украине. В пресс-службе учреждения объяснили, что этот шаг просто "в интересах банка".
Что в итоге?  Конечно, все это не значит, что так будет и дальше. Однако на определенные выводы наталкивает: Китай понимает, что иметь дело с безумным диктатором в Кремле на пользу китайской экономике точно не пойдет.

Тем временем на пятницу, 18 марта, запланирована встреча президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина. Очевидно, одной из центральных тем разговора будет и война в Украине.

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Автор: Олесь Друкач