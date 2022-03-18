А как ведет себя в этой ситуации сам Китай? Американские журналисты проанализировали не политические заявления, а конкретные шаги со стороны Пекина. И оказалось, что там не слишком торопятся становиться на сторону России.
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Китай не спешит помогать России, скорее наоборот
Китай и Россия на политическом уровне давно заявляют о взаимном уважении и дружбе. Но кое-что изменилось после нападения России на Украину. Похоже, несмотря на слухи о просьбе Кремля о военной и экономической помощи, фактически Китай начал дистанцироваться от России, находящейся под чрезвычайно мощными санкциями Запада.
Что говорит об этом? За прошедшие три недели, с тех пор, как идет война в Украине, Пекин совершил ряд шагов от Москвы, а не к ней. Ниже – примеры.
Китай оказал негативное влияние на курс рубля
- Напомним, юань не является свободно конвертируемой валютой – власти Китая держат ее в определенном диапазоне, ведь в стране действует гибридная экономика "рыночного социализма".
- И вот на прошлой неделе Народный банк Китая расширил вдвое торговый диапазон рубля, что способствовало его более быстрому падению.
Китай не предоставил России доступ к ее валютным резервам
- Пекин не спешит предоставлять Москве доступ к российским валютным резервам, которые Кремль держит в Китае в юанях. А речь идет о немалой сумме – в долларовом эквиваленте это 90 миллиардов.
- Россия хотела их использовать на той неделе, но Народный банк Китая пока не предоставил доступ. Не отказал, конечно, но все же.
Китай не принял роль посредника для авиационной отрасли России
- Санкции, введенные США и ЕС, лишили Россию доступа к оригинальным деталям самолетов Boeing и Airbus, а именно они составляют большинство российского гражданского авиапарка.
- Китай мог взять на себя роль посредника и отправлять в Россию детали для самолетов, но не сделал этого. Итого, Россия до сих пор ищет альтернативные источники поставок комплектующих, и далеко не факт, что найдет.
Китай остановил работу Азиатского банка в Беларуси и России
- Китай фактически заморозил инвестиции в инфраструктуру России и Беларуси.
- Базирующийся в Пекине Азиатский банк инфраструктурных инвестиций остановил всю свою деятельность в этих странах сразу после начала войны в Украине. В пресс-службе учреждения объяснили, что этот шаг просто "в интересах банка".
Тем временем на пятницу, 18 марта, запланирована встреча президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина. Очевидно, одной из центральных тем разговора будет и война в Украине.
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