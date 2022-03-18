А как ведет себя в этой ситуации сам Китай? Американские журналисты проанализировали не политические заявления, а конкретные шаги со стороны Пекина. И оказалось, что там не слишком торопятся становиться на сторону России.

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Китай не спешит помогать России, скорее наоборот

Китай и Россия на политическом уровне давно заявляют о взаимном уважении и дружбе. Но кое-что изменилось после нападения России на Украину. Похоже, несмотря на слухи о просьбе Кремля о военной и экономической помощи, фактически Китай начал дистанцироваться от России, находящейся под чрезвычайно мощными санкциями Запада.

Что говорит об этом? За прошедшие три недели, с тех пор, как идет война в Украине, Пекин совершил ряд шагов от Москвы, а не к ней. Ниже – примеры.

Китай оказал негативное влияние на курс рубля

Напомним, юань не является свободно конвертируемой валютой – власти Китая держат ее в определенном диапазоне, ведь в стране действует гибридная экономика "рыночного социализма".

И вот на прошлой неделе Народный банк Китая расширил вдвое торговый диапазон рубля, что способствовало его более быстрому падению.

Китай не предоставил России доступ к ее валютным резервам

Пекин не спешит предоставлять Москве доступ к российским валютным резервам, которые Кремль держит в Китае в юанях. А речь идет о немалой сумме – в долларовом эквиваленте это 90 миллиардов.

Россия хотела их использовать на той неделе, но Народный банк Китая пока не предоставил доступ. Не отказал, конечно, но все же.

Китай не принял роль посредника для авиационной отрасли России

Санкции, введенные США и ЕС, лишили Россию доступа к оригинальным деталям самолетов Boeing и Airbus, а именно они составляют большинство российского гражданского авиапарка.

Китай мог взять на себя роль посредника и отправлять в Россию детали для самолетов, но не сделал этого. Итого, Россия до сих пор ищет альтернативные источники поставок комплектующих, и далеко не факт, что найдет.

Китай остановил работу Азиатского банка в Беларуси и России

Китай фактически заморозил инвестиции в инфраструктуру России и Беларуси.

Базирующийся в Пекине Азиатский банк инфраструктурных инвестиций остановил всю свою деятельность в этих странах сразу после начала войны в Украине. В пресс-службе учреждения объяснили, что этот шаг просто "в интересах банка".

Что в итоге? Конечно, все это не значит, что так будет и дальше. Однако на определенные выводы наталкивает: Китай понимает, что иметь дело с безумным диктатором в Кремле на пользу китайской экономике точно не пойдет.

Тем временем на пятницу, 18 марта, запланирована встреча президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина. Очевидно, одной из центральных тем разговора будет и война в Украине.

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