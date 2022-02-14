Китай не сможет компенсировать потери России от санкций, – США

Существует мнение, что Китай мог бы помочь России ощутимо смягчить удар от санкций Запада, в том числе из-за переориентации российского рынка. Впрочем, в Соединенных Штатах утверждают, что такое "смягчение" будет не слишком эффективным и ощутимым.

Китай не сможет значительно смягчить ущерб, который "получит" Россия от западных стран в случае нового нападения на Украину. Такое убеждение в эфире выразил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

К слову США обещают помочь Украине противостоять России в случае вторжения

Экономики России и Китая слишком "малы"

Советник Джо Байден отметил, что на ведущие демократические страны приходится около 50% мировой экономики. В это же время на Китай и Россию суммарно – всего 20%.

Поэтому Китай не сможет компенсировать России те потери, которые она понесет в случае введения Соединенными Штатами и их союзниками экономических мер,

– заверил Джейк Салливан.

Ключевые торговые партнеры России

Источник: Федеральная таможенная служба России

В общей сложности Россия в 2021 году наторговала за границей более 789 миллиардов долларов. Действительно, ключевым торговым партнером был Китай – чуть больше 140 миллиардов долларов.

– чуть больше 140 миллиардов долларов. На втором и третьем местах – Германия (почти 57 миллиардов) и Нидерланды (более 46 миллиардов). На четвертом Беларусь (более 38 миллиардов), а замыкают первую пятерку США (более 34 миллиардов).

(почти 57 миллиардов) и (более 46 миллиардов). На четвертом (более 38 миллиардов), а замыкают первую пятерку (более 34 миллиардов). В общем, среди топ-20 торговых партнеров России сразу 15 входят в так называемый демократический лагерь. Среди них и Украина – на 16 месте с товарооборотом более 12 миллиардов.

– на 16 месте с товарооборотом более 12 миллиардов. В то же время в топ-20 только три государства, склонных к России – это Китай (1 место по товарообороту), Беларусь (4 место) и Казахстан (10 место).

(10 место). Также есть два "неопределенно-нейтральных" государства, позиция которых может изменяться, в зависимости от обстоятельств – Индия (14 место) и Бразилия (19 место).

(14 место) и (19 место). Но если не привязываться отдельно к государствам, то основным торговым партнером России остается Евросоюз. На него приходится 35,9% наружной торговли страны. Потеря такого рынка очень больно ударит по России – надеемся, губительно.

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