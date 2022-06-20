Китай нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня

Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая, опередив Саудовскую Аравию. В мае импорт Китаем сырой нефти из России вырос на 55% в годовом исчислении до рекордного уровня.

Импорт российской нефти в мае

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в мае этого года импорт российской нефти составил почти 8,42 миллиона тонн. Этот импорт включал поставки по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России.

Читайте также Китай предпочитает поддерживать Россию и повторяет ее пропаганду, – Госдеп

Такой показатель эквивалентен примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки и на 25% больше, чем 1,59 миллиона баррелей в день в апреле, отмечает издание Reuters.

Россия вытеснила Саудовскую Аравию

Индия – еще один активный покупатель российской нефти. Она вместе с Китаем получают примерно 50% общего объема экспорта нефти из российских портов. Больше об этом читайте здесь.

Объемы импорта нефти из Саудовской Аравии в Китай в мае увеличились всего на 9% против рекордных 55% из России. Таким образом, импорт сырья составил 7,82 миллиона тонн или 1,84 миллиона баррелей в сутки.

Из-за таких рекордных объемов импорта нефти Россия вытеснила Саудовскую Аравию на второе место, как крупнейшего поставщика сырья в Китай.

Учитывая красноречивые цифры, аналитики Reuters резюмируют, что Москва все еще может найти покупателей на свою нефть, вопреки западным санкциям, хотя ей приходится снижать цены.

И хотя общий спрос на сырую нефть в Китае был ограничен из-за COVID-ограничения и замедления экономики, ведущие импортеры, включая нефтеперерабатывающего гиганта Sinopec и трейдера Zhenhua Oil, активизировали закупку более дешевой российской нефти в дополнение к поставкам из Ирана и Венесуэлы,

– пишет Reuters

Также в мае Китай импортировал 260 тысяч тонн иранской сырой нефти, являющейся третьей партией этой нефти с декабря 2021 года. Несмотря на санкции США в отношении Ирана, Китай продолжает покупать нефть, которую обычно выдает за поставки из других стран. Уровень поставки иранской нефти эквивалентен около 7% от общего импорта сырой нефти Китаем.

Обратите внимание – Россия и Китай провели совместные военные учения: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.