Импорт российской нефти в мае
Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в мае этого года импорт российской нефти составил почти 8,42 миллиона тонн. Этот импорт включал поставки по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России.
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Такой показатель эквивалентен примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки и на 25% больше, чем 1,59 миллиона баррелей в день в апреле, отмечает издание Reuters.
Россия вытеснила Саудовскую Аравию
Объемы импорта нефти из Саудовской Аравии в Китай в мае увеличились всего на 9% против рекордных 55% из России. Таким образом, импорт сырья составил 7,82 миллиона тонн или 1,84 миллиона баррелей в сутки.
Из-за таких рекордных объемов импорта нефти Россия вытеснила Саудовскую Аравию на второе место, как крупнейшего поставщика сырья в Китай.
Учитывая красноречивые цифры, аналитики Reuters резюмируют, что Москва все еще может найти покупателей на свою нефть, вопреки западным санкциям, хотя ей приходится снижать цены.
И хотя общий спрос на сырую нефть в Китае был ограничен из-за COVID-ограничения и замедления экономики, ведущие импортеры, включая нефтеперерабатывающего гиганта Sinopec и трейдера Zhenhua Oil, активизировали закупку более дешевой российской нефти в дополнение к поставкам из Ирана и Венесуэлы,
– пишет Reuters
Также в мае Китай импортировал 260 тысяч тонн иранской сырой нефти, являющейся третьей партией этой нефти с декабря 2021 года. Несмотря на санкции США в отношении Ирана, Китай продолжает покупать нефть, которую обычно выдает за поставки из других стран. Уровень поставки иранской нефти эквивалентен около 7% от общего импорта сырой нефти Китаем.
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