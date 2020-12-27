Уже в 2028 году Китай может стать ведущей экономикой мира по объему ВВП. Таким образом Поднебесная перегонит США на 5 лет раньше запланированного срока.

Все будет Китай

Об этом свидетельствуют данные Центра экономики и бизнес-исследований (CEBR), базирующегося в Великобритании. По оценке аналитиков, такому росту китайской экономики способствует то, что страна справилась с экономическими последствиями эпидемии коронавируса лучше, чем западные страны. Говорится, в частности, о жестком локдауне.

Кстати Стихийные бедствия в 2020 году нанесли ущерб на 76 миллиардов долларов

Кроме того, Китай может стать экономикой с высоким уровнем доходов уже в 2023 году. Доля Китая в мировой экономике уже подскочила с 3,6% в 2000 году до 17,8% в 2021-ом. И, если верить аналитикам, экономика Китая будет в среднем ежегодно расти на 5,7% в 2021 – 2025 годах и на 4,5% – в 2026 – 2030 годах.

К слову, в 2019 году эксперты прогнозировали, что Китай догонит США не ранее чем в 2033-м.

Кто догоняет ведущие экономики мира

Аналитики также отметили, что после отката, спровоцированного коронавирусом, Индия к 2030 году по экономическим показателям выйдет на третье место в мире. А Россия к 2035 году может войти в первую десятку. Должен помочь последний в этом достаточно мощный IT-сектор, который сейчас является недооцененным.

Что касается США, то эксперты ожидают мощного восстановления темпов роста в 2021 году. Но также состоится и их замедление до 1,9% ежегодно в 2022 – 2024 годах и до 1,6% – в следующем.

Сейчас на третьей строчке остается Япония и пробудет там до начала 2030 х. Дальше идет Германия, однако ожидают, что она вскоре упадет с четвертой на пятую позицию.

Крупнейшие экономики мира / инфографика CEBR

Добавим, что свою таблицу экономического рейтинга мировых держав CEBR ежегодно по традиции публикует 26 декабря.

Как происходила борьба с экономическими последствиями коронавируса в Китае

Китай первым из всех стран мира попал под удар COVID-19. В итоге в стране ввели жесткие ограничительные меры. И как следствие в первом квартале 2020 года ВВП Китая сократился на 6,8%. В то же время Китаю удалось избежать экономического спада и даже зафиксировать рост на 2%.

Правда, и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысил прогноз роста китайской экономики на 2020 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.

Отметим, что на долю КНР приходится 19% мирового ВВП и 28% глобального производства. Долгое время страна была ответственной за более чем 40% мирового роста. При этом в последние годы Китай столкнулся с замедлением экономики.

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А как насчет США

Американская экономика перенесла куда более тяжелые потрясения, а эпидемиологические показатели там оказались одними из худших в мире.

Экономический ущерб частично компенсировала монетарная политика и огромные налоговые льготы. Однако из-за политических разногласий примерно 14 миллионов американцев в 2021 году могут остаться без пособия по безработице.

Но, несмотря на такие прогнозы, среднестатистический китаец финансово по-прежнему будет намного беднее среднего американца. На это влияет количество населения страны, которое в 4 раза больше, чем в США.