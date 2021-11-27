Кризис в строительном секторе

Летом 2021 года китайский строительный гигант Evergrande оказался на грани банкротства, которое может дестабилизировать экономику страны и обусловить мировой кризис. Впрочем, правительство не спешит на помощь компании.

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Люди прекратили покупать квартиры строительной компании из-за высоких цен на них. Поэтому приток денег значительно упал, поэтому фирма не может оплатить долговые обязательства, которые достигли заоблачных 300 миллиардов долларов – это около 2% ВВП Китая.

По словам бизнес-корреспондента DW Клиффорда Кунена, Пекин оказался между двух огней. С одной стороны, правительство стремится, чтобы экономический рост продолжался, а с другой – им надо что-то делать со строительной отраслью.

Энергетический кризис

Кризис затронул не только строительный сектор – Поднебесной остро не хватает энергоресурсов. Китайцы экспортируют до трети ископаемых, чтобы покрыть внутренний спрос. Однако из-за пандемии COVID-19 поставки нарушились и в стране начались проблемы.

Сейчас Китай переживает один из крупнейших за последнее десятилетие энергетических кризисов. Он привел к отключению электроэнергии и закрытию заводов. Стефани Янг Репортер The Wall Street Journal

Как пострадает мир

Китайский энергетический кризис уже ударил по крупным американским корпорациям. Такие промышленные гиганты как Tesla и Apple объявили, что не могут полностью выполнить поставки законтрактованных товаров своим потребителям.

Все из-за того, что компании не получили с китайских фабрик необходимых деталей, поскольку последние не работали из-за отключения электроэнергии. В американской федеральной казне бьют тревогу – кризис в Китае представляет угрозу для всего мира.

Если китайская экономика замедлится больше, чем ожидается – это будет иметь последствия для многих стран, которые связаны с Поднебесной торговлей. Джэнет Йеллен Министр финансов США

Рост экономики замедлился

После отмены жесткого карантина китайская экономика начала расти, но не теми темпами, как раньше. Сейчас уровень экономического роста составляет менее 4%.

В китайской экономике есть много системных проблем: диспаритет или разный уровень развития регионов, разный уровень развития индустрий. Андрей Длигач Соучредитель Центра экономического восстановления

Компартия Поднебесной выбрала новый курс страны

Ситуацию в китайской экономике контролирует Коммунистическая партия, избравшая новый курс страны. Он направлен на обеспечение экономического благосостояния большинства граждан.

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Поэтому правительство принялось пересматривать условия кредитования отдельных отраслей, что и сказалось в первую очередь на строительстве. В то же время из-за того, что на эту промышленность работает много других отраслей страны – экономический рост начал замедляться.

"Они (правительство Китая – 24 канал) сознательно идут на замедление экономики, чтобы бороться с неравенством. Поскольку для них неравенство – гораздо большая проблема",

– подчеркнул заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса.

Кризис в Китае может всколыхнуть весь мир: смотрите сюжет 24 канала

От Вашингтона будет зависеть ситуация на мировых финансовых рынках

Китайская коммунистическая партия ставит долгосрочные цели. Она готова к краткосрочному сокращению экономического роста.

Однако, такие действия Пекина даются в знаки крупным торговым партнерам Китая – прежде всего США. Там тоже на протяжении пандемии накопилось много проблем в экономике. Впрочем, как надолго мир погрузится в кризис, будет зависеть от Штатов.

Ключевое – что будут делать США: будут ли поднимать ставки, то есть стоимость денег в экономике, и приведет ли это сразу к кризису. Сейчас такой вопрос на миллиард долларов. Однако, ни у кого нет на него ответа. Сергей Фурса Заместитель директора Dragon Capital

Кризис может лишить Украину иностранных вложений

Очевидно глобальный финансовый кризис не минует и Украину. Впрочем, имеем предохранители от слишком тяжелых последствий.

Сейчас спрос на продукты в мире растет. Поэтому у агропромышленной отрасли Украины неплохие шансы увеличить валютные резервы государства.

К тому же наше государство не сильно вовлечено в мировые финансовые процессы, а это значит, что мы не рискуем потерять большие средства на мировых рынках. Впрочем, кризис к нам может прийти в виде сокращения объема иностранных инвестиций.