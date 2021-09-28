В Китае зреет новый кризис: в чем угроза для мировой экономики
Источник:Bloomberg
Из-за недостатка электроэнергии и стремление власти продемонстрировать "зеленый курс" Китая, некоторые предприятия ограничивают свою деятельность, или закрываются полностью, как Apple и Tesla. Поэтому в ближайшее время мировой рынок вполне может почувствовать нехватку целого ряда товаров.
Сокращение энергопотребления
В феврале 2022 года Пекин готовится провести зимнюю Олимпиаду, поэтому власти КНР считают это хорошей возможностью продемонстрировать миру свой "зеленый курс". Именно поэтому было принято решение сократить выбросы в атмосферу. Однако еще одной причиной резкого сокращения энергопотребления – подорожание энергоносителей.
Интересно Китай усилит борьбу с майнерами: кто они и почему на них охотится властьПочти половина китайских провинций превысили определенную Пекином квоту энергопотребления. Теперь им приказано уменьшить активность, иногда – закрыться полностью.
В Китає возможна нехватка угля зимой
Также эксперты и аналитики считают, что экономика Поднебесной рискует зимой столкнуться с нехваткой газа и угля. Напомним, что власти КНР уже приходилось ограничивать поставки электроэнергии в холодные месяцы – но никогда при таких ценах.
Угроза для мировой экономики
В провинции Цзянсу, чья экономика почти не уступает по размеру канадской, закрылись сталелитейные заводы, а некоторые города отключают уличное освещение. В соседней Чжэцзяне было закрыто около 160 энергоемких компаний, в том числе текстильные. А в северной провинции Ляонин 14 городов приказали в аварийном порядке отключить электроэнергию. Также о закрытии своих заводов объявили такие мировые гиганты, как Apple и Tesla.
Эти проблемы повлекут эффект домино на всех рынках. Глобальный рынок скоро почувствует нехватку целого ряда товаров от текстиля до игрушек и деталей,
– считает аналитик Тин Лю.
Готов ли Китай замедлить темки
Экономист Macquarie Group Лари Ху считает, что власти Поднебесной готовы замедлить экономический рост страны для уменьшения выбросов углерода в атмосферу. Стоит отметить, что сейчас перед Пекином стоит трудный вопрос: как достичь задекларированной цели по переходу к возобновляемой энергии, не сломав свою экономику.
Целевой рост в 6% – легкодосягаемый, а вот достичь целевого уровня выбросов будет сложно из-за быстрого восстановления экономики в первом полугодии,
– считает господин Ху.
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Экономика Китая в 2021 году: коротко
- Экономика Китая составляет более 15% мирового ВВП . По их мнению, советника Зеленского Олега Устенко, экономика КНР вытянула более 3% для мировой экономики и, если бы не Поднебесная, то мир скатился бы к куда худших показателей. Напомним, что мировой ВВП упал 3,3% в 2020 году.
- В I квартале 2021 ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлился и ВВП составил 7,9% в годовом измерении.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.