В Китае зреет новый кризис: в чем угроза для мировой экономики

Из-за недостатка электроэнергии и стремление власти продемонстрировать "зеленый курс" Китая, некоторые предприятия ограничивают свою деятельность, или закрываются полностью, как Apple и Tesla. Поэтому в ближайшее время мировой рынок вполне может почувствовать нехватку целого ряда товаров.

Сокращение энергопотребления

В феврале 2022 года Пекин готовится провести зимнюю Олимпиаду, поэтому власти КНР считают это хорошей возможностью продемонстрировать миру свой "зеленый курс". Именно поэтому было принято решение сократить выбросы в атмосферу. Однако еще одной причиной резкого сокращения энергопотребления – подорожание энергоносителей.

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В Китає возможна нехватка угля зимой

Почти половина китайских провинций превысили определенную Пекином квоту энергопотребления. Теперь им приказано уменьшить активность, иногда – закрыться полностью.

Также эксперты и аналитики считают, что экономика Поднебесной рискует зимой столкнуться с нехваткой газа и угля. Напомним, что власти КНР уже приходилось ограничивать поставки электроэнергии в холодные месяцы – но никогда при таких ценах.

Угроза для мировой экономики

В провинции Цзянсу, чья экономика почти не уступает по размеру канадской, закрылись сталелитейные заводы, а некоторые города отключают уличное освещение. В соседней Чжэцзяне было закрыто около 160 энергоемких компаний, в том числе текстильные. А в северной провинции Ляонин 14 городов приказали в аварийном порядке отключить электроэнергию. Также о закрытии своих заводов объявили такие мировые гиганты, как Apple и Tesla.

Эти проблемы повлекут эффект домино на всех рынках. Глобальный рынок скоро почувствует нехватку целого ряда товаров от текстиля до игрушек и деталей,

– считает аналитик Тин Лю.

Готов ли Китай замедлить темки

Экономист Macquarie Group Лари Ху считает, что власти Поднебесной готовы замедлить экономический рост страны для уменьшения выбросов углерода в атмосферу. Стоит отметить, что сейчас перед Пекином стоит трудный вопрос: как достичь задекларированной цели по переходу к возобновляемой энергии, не сломав свою экономику. Целевой рост в 6% – легкодосягаемый, а вот достичь целевого уровня выбросов будет сложно из-за быстрого восстановления экономики в первом полугодии,

– считает господин Ху.

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