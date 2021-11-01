В Китае может начаться стагфляция: почему в этом убеждены экономисты и чем это опасно
Источник:CNBC
Деятельность китайских фабрик сокращается уже второй месяц и происходит это более быстрыми темпами, чем ожидалось. При этом цены продолжают расти. Это позволяет экономистам предполагать, что в стране началась стагфляция.
Стагфляция экономики Китая
Застой производства
Сокращение производства изображает индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе, когда он опускается ниже 50. В октябре в Китае его зафиксировали на уровне 49,2. Главный экономист Pinpoint Asset Management Жан Живей отметил, что это самое низкое значение за время публикации индекса, за исключением финансового кризиса 2008 году и вспышки COVID-19 в феврале прошлого года.
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По его словам, индекс цен на продукцию поднялся до самой высокой отметки с момента начала измерений в 2016 году.
Эти сигналы свидетельствуют, что в Китае уже, вероятно, началась стагфляция,
– отметил Жан Живей.
Что такое стагфляцияСтагфляция – это состояние экономики, при котором она испытывает стагнацию производства и высокие темпы инфляции одновременно. Этот феномен был впервые описан в 1970-е года, когда нефтяной кризис повлек за собой долгий период высоких цен и падение роста ВВП.
Высокие темпы инфляции
Жан Живей рассказывает, что тревожным знаком является переход инфляции с цены ресурсов на цену продукции. Инфляционное давление постепенно переходит от производителей к потребителям, отмечает он.
Цена ресурсов растет уже много месяцев под влиянием роста цен на сырье. Но скачок индекса цен на продукцию в октябре вызывает беспокойство,
– рассказывает эксперт.
Энергетический кризис в Китае
На производственные мощности заводов негативно повлияли энергетический кризис, дефицит и высокая стоимость ресурсов. "Это привело к еще большему сокращению запасов и еще более длительным срокам доставки. Также нехватка и рост цены ресурсов приводит к повышению цен на конечную продукцию", – считает экономист Capital Economics Шеана Юэ.Напомним , что рост экономики КНР резко замедлился в III квартале 2021 года на фоне нехватки электроэнергии и проблем с цепочкой поставок, а также проблем в секторе недвижимости.
Подробнее Экономика Китая продолжает падать: ВВП в III квартале 2021 года
Рост экономики Китая в 2021 году
- В I квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлилось и ВВП составил 7,9% в годовом исчислении.
- В III квартале рост ВВП замедлился до 4,9% годовых.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.
- Инвестиционный банковский гигант Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Пекина на 0,4% в 2021 году. Прогнозировано ВВП вырастет на 7,8% вместо предыдущих 8,2%.