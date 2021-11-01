Стагфляция экономики Китая

Застой производства

Сокращение производства изображает индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе, когда он опускается ниже 50. В октябре в Китае его зафиксировали на уровне 49,2. Главный экономист Pinpoint Asset Management Жан Живей отметил, что это самое низкое значение за время публикации индекса, за исключением финансового кризиса 2008 году и вспышки COVID-19 в феврале прошлого года.

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По его словам, индекс цен на продукцию поднялся до самой высокой отметки с момента начала измерений в 2016 году.

Эти сигналы свидетельствуют, что в Китае уже, вероятно, началась стагфляция,

– отметил Жан Живей.

Что такое стагфляция Стагфляция – это состояние экономики, при котором она испытывает стагнацию производства и высокие темпы инфляции одновременно. Этот феномен был впервые описан в 1970-е года, когда нефтяной кризис повлек за собой долгий период высоких цен и падение роста ВВП.

Высокие темпы инфляции

Жан Живей рассказывает, что тревожным знаком является переход инфляции с цены ресурсов на цену продукции. Инфляционное давление постепенно переходит от производителей к потребителям, отмечает он.

Цена ресурсов растет уже много месяцев под влиянием роста цен на сырье. Но скачок индекса цен на продукцию в октябре вызывает беспокойство,

– рассказывает эксперт.

Энергетический кризис в Китае

На производственные мощности заводов негативно повлияли энергетический кризис , дефицит и высокая стоимость ресурсов. "Это привело к еще большему сокращению запасов и еще более длительным срокам доставки. Также нехватка и рост цены ресурсов приводит к повышению цен на конечную продукцию", – считает экономист Capital Economics Шеана Юэ.

Напомним , что рост экономики КНР резко замедлился в III квартале 2021 года на фоне нехватки электроэнергии и проблем с цепочкой поставок, а также проблем в секторе недвижимости.

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