Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал ежегодную декларацию, указав общую зарплату более 21 миллион гривен за 2020 год. Также Шевченко отметил, что недвижимость в Украине общая, а земельный участок в Крыму – жены.

Доходы Шевченка

В общем банкир задекларировал, как зарплату 21,473 миллиона гривен .

. Почти 19,04 миллиона гривен получил за работу в Укргазбанка.

2,433 миллиона гривен получил, как глава НБУ.

509 гривен – инвестиционный доход от корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

Дополнительное благо:

67,9 тысячи гривен – от Укргазбанка,

5,3 тысячи гривен – от компании "Проспектс Украина".

Подарок от профсоюзной организации НБУ:

500 гривен подарок в денежной форме,

1 тысяча гривен в неденежном эквиваленте.

Профсоюзные расходы Шевченко при этом составили 120,9 тысячи гривен.

Выплаты

Выплаты, которые получил Шевченко за 2020 год:

11,6 тысячи гривен – страховые выплаты,

275,6 тысячи гривен – процент от вклада в банке.

Совместно с женой банкир Шевченко 2020 года получил:

163,5 тысячи гривен выплат по облигациям,

около 1,23 миллиона гривен процентов от Banque Lombard Odier and Co.,

187,3 тысячи гривен страховых выплат от UNIQA Austria,

3,436 миллиона гривен от отчуждения корпоративных прав,

498,4 тысячи гривен от частичного погашения облигаций.

Зарплата Юлии Шевченко в страховой компании "Универсальный полис" 2020 года составила 20,8 тысячи гривен.

Финансовые накопления

Кирилл Шевченко задекларировал не только накопления в наличной форме и на банковских счетах, но и кредит, что платит его жена. Остаток кредита на конец 2020 составил 133,04 тысячи гривен.

Всего на счетах в банках Шевченко имеет:

647,3 тысячи гривен,

313500 евро.

На совместных счетах у супругов Шевченко:

3,241 миллиона долларов,

6,6 тысячи евро.

Наличные

В общей собственности супругов находится 4,605 миллиона гривен наличных.

Наличные Шевченко:

Шевченко имеет около 256,6 тысячи гривен,

10 тысяч евро.

Наличные жены:

25 тысяч евро,

27 тысячи долларов,

120 тысяч гривен.

Также глава НБУ 50,4 тысячи гривен накопленных пенсионных взносов в корпоративном пенсионном фонде.

Недвижимость

Совместная собственность супругов Шевченко . Квартира в Киеве общей площадью 304 умирать квадратных и 2 парко места.

. Квартира в Киеве общей площадью 304 умирать квадратных и 2 парко места. В пользовании супругов. Квартира в Киеве площадью 72 квадратных метров и домовладений в Киеве площадью 280 квадратных метров, 2 земельных участка в Киевской области площадью 2500 квадратных метров и 308 квадратных метров.

Квартира в Киеве площадью 72 квадратных метров и домовладений в Киеве площадью 280 квадратных метров, 2 земельных участка в Киевской области площадью 2500 квадратных метров и 308 квадратных метров. Собственность жены Юлии Шевченко. Земельный участок в населенном пункте Приморский, Феофания, Автономная Республика Крым площадью 1200 квадратных метров.

Транспорт

Автомобиль марки PEUGEOT модели PARTNER 2016 года выпуска стоимостью 430 тысяч гривен. В общем Шевченко указал лишь цену одного автомобиля, всех остальных транспортных средств – неизвестна.

Автомобиль марки MERCEDES-BENZ модели G 500 2012 года выпуска.

Автомобиль марки LAND ROVER модели RANGE ROVER 2013 года выпуска.

Катер Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Квадроцикл.

Часы и ювелирные изделия

У банкира Кирила Шевченко:

3 наручных часов из драгоценных металлов.

У жены Юлии Шевченко:

5 наручных часов из драгоценных металлов и с россыпью драгоценных камней,

2 наручных часов из драгоценного металла,

4 браслеты с драгоценными камнями,

5 ювелирных гарнитуров,

2 кольца с драгоценными камнями,

2 пары сережек.

Также жена банкира Юлия Шевченко задекларировала, еще две меховые шубы бренда Maurizio Braschi, кожаную сумку Hermes и общий телевизор LOEWE.

Авторское право

Кирилл Шевченко также отметил в декларации авторское право на статью в соавторстве "Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

Что известно о Кириле Шевченко Кирил Шевченко – украинский банкир. Был назначен главой НБУ 16 июля 2020 года. С 14 августа 2020 года член Национального инвестиционного совета. Также был советником с мая по сентябрь 2009 года бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.