21 миллион зарплаты и непогашенный кредит: декларация главы НБУ Шевченко
Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал ежегодную декларацию, указав общую зарплату более 21 миллион гривен за 2020 год. Также Шевченко отметил, что недвижимость в Украине общая, а земельный участок в Крыму – жены.
Источник:24 канал
Доходы Шевченка
- В общем банкир задекларировал, как зарплату 21,473 миллиона гривен.
- Почти 19,04 миллиона гривен получил за работу в Укргазбанка.
- 2,433 миллиона гривен получил, как глава НБУ.
- 509 гривен – инвестиционный доход от корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.
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Дополнительное благо:
- 67,9 тысячи гривен – от Укргазбанка,
- 5,3 тысячи гривен – от компании "Проспектс Украина".
Подарок от профсоюзной организации НБУ:
- 500 гривен подарок в денежной форме,
- 1 тысяча гривен в неденежном эквиваленте.
Выплаты
Выплаты, которые получил Шевченко за 2020 год:
- 11,6 тысячи гривен – страховые выплаты,
- 275,6 тысячи гривен – процент от вклада в банке.
Совместно с женой банкир Шевченко 2020 года получил:
- 163,5 тысячи гривен выплат по облигациям,
- около 1,23 миллиона гривен процентов от Banque Lombard Odier and Co.,
- 187,3 тысячи гривен страховых выплат от UNIQA Austria,
- 3,436 миллиона гривен от отчуждения корпоративных прав,
- 498,4 тысячи гривен от частичного погашения облигаций.
Финансовые накопления
Кирилл Шевченко задекларировал не только накопления в наличной форме и на банковских счетах, но и кредит, что платит его жена. Остаток кредита на конец 2020 составил 133,04 тысячи гривен.
Всего на счетах в банках Шевченко имеет:
- 647,3 тысячи гривен,
- 313500 евро.
На совместных счетах у супругов Шевченко:
- 3,241 миллиона долларов,
- 6,6 тысячи евро.
Наличные
В общей собственности супругов находится 4,605 миллиона гривен наличных.
Наличные Шевченко:
- Шевченко имеет около 256,6 тысячи гривен,
- 10 тысяч евро.
Наличные жены:
- 25 тысяч евро,
- 27 тысячи долларов,
- 120 тысяч гривен.
Недвижимость
- Совместная собственность супругов Шевченко. Квартира в Киеве общей площадью 304 умирать квадратных и 2 парко места.
- В пользовании супругов. Квартира в Киеве площадью 72 квадратных метров и домовладений в Киеве площадью 280 квадратных метров, 2 земельных участка в Киевской области площадью 2500 квадратных метров и 308 квадратных метров.
- Собственность жены Юлии Шевченко. Земельный участок в населенном пункте Приморский, Феофания, Автономная Республика Крым площадью 1200 квадратных метров.
Транспорт
- Автомобиль марки PEUGEOT модели PARTNER 2016 года выпуска стоимостью 430 тысяч гривен. В общем Шевченко указал лишь цену одного автомобиля, всех остальных транспортных средств – неизвестна.
- Автомобиль марки MERCEDES-BENZ модели G 500 2012 года выпуска.
- Автомобиль марки LAND ROVER модели RANGE ROVER 2013 года выпуска.
- Катер Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.
- Квадроцикл.
Часы и ювелирные изделия
У банкира Кирила Шевченко:
- 3 наручных часов из драгоценных металлов.
У жены Юлии Шевченко:
- 5 наручных часов из драгоценных металлов и с россыпью драгоценных камней,
- 2 наручных часов из драгоценного металла,
- 4 браслеты с драгоценными камнями,
- 5 ювелирных гарнитуров,
- 2 кольца с драгоценными камнями,
- 2 пары сережек.
Авторское право
Кирилл Шевченко также отметил в декларации авторское право на статью в соавторстве "Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".
Что известно о Кириле ШевченкоКирил Шевченко – украинский банкир. Был назначен главой НБУ 16 июля 2020 года. С 14 августа 2020 года член Национального инвестиционного совета. Также был советником с мая по сентябрь 2009 года бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
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