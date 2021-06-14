Началось мероприятие с приветствия премьер-министра Дениса Шмыгаля. В общем форум продлится до 16 июня.

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Национальная экономическая стратегия ляжет в основу программы деятельности правительства, – Шмыгаль

Глава Кабинета Министров вспомнил, что Национальная экономическая стратегия-2030 была одобрена в марте 2021 года. И именно этот документ ляжет в основу программы деятельности правительства.

Он добавил, что стратегия определяет важные шаги для развития агросектора, промышленности, инфраструктуры. Это позволит обеспечить экономический рост государства и повышение благосостояния украинцев.

"Национальная экономическая стратегия вместе с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы ляжет в основу программы деятельности правительства, которую в 2021 году мы будем подавать в парламент", – подчеркнул Денис Шмыгаль.



Денис Шмыгаль во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов" / Фото Кабмина

Он сообщил, правительство пытается сотрудничать с малым и средним бизнесом, агросектором. И если, например, сельское хозяйство будет страдать от недостатка урожая, будет разработан план действий, предусматривающий выплату компенсаций.

Законопроект об олигархах поступит в Раду в ближайшее время

Также во время форума обсудили тему борьбы с олигархами. До 17 июня должна быть завершена работа над соответствующим законопроектом, и после этого его планируют подать в Раду.

Впрочем, эксперты при обсуждении на форуме не смогли назвать имена по крайней мере первой 10-ки олигархов, которые попадут в созданный реестр. По их словам, этих лиц и так часто вспоминают медиа, поэтому они всем известны.

Впрочем отметили олигархами могут быть не только те персоны, которых часто упоминают в СМИ. Но и те, о которых мало кто знает.

Правильный процесс – это когда владельцы крупного бизнеса станут бизнесменами. Это означает уменьшение вмешательства в политическое управление страной, концентрация усилий на развитии бизнеса,

– объяснил председатель комитета по вопросам промышленной модернизации торгово-промышленной палаты Владимир Власюк.

"Украина 30. Экономика без олигархов" продлится до 16 июня. Уже во вторник, 15 июня, на мероприятии должен выступить президент Владимир Зеленский.

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