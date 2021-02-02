Украина ввела санкции против китайских компаний-инвесторов "Мотор Сичи". Как сообщают медиа, в ответ Пекин направил Киеву ноту.

Источник: "Зеркало недели"

Министерство иностранных дел Китая направило ноту украинскому МИДу 1 февраля.

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Какова позиция Китая

Ограничения, которые ввела Украина, касаются компаний Xinwei Group. Возглавляет их – миллиардер Ван Цзинь.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Пекин выступил против односторонних санкций других государств против китайских компаний. В МИД Китая высказали предположение, что Украина все же будет защищать интересы инвесторов

Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса заграницей,

– сказал спикер МИД Китая Ван Венбинь.

Обратите внимание! По решению СНБО президент Владимир Зеленский 29 января ввел санкции в отношении компаний Ван Цзиня. Это относится к Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd; Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited. Эти компании стремились реализовать свои права, как акционеров "Мотор Сич".

Что предусматривают 3-летние санкции:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

ограничение или запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет осуществления операций с ценными бумагами, эмитентами которых они являются;

запрет на покупки предприятий в Украине.