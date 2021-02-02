МИД Украины получил ноту от Китая после санкций против инвесторов "Мотор Сичи", – СМИ
Украина ввела санкции против китайских компаний-инвесторов "Мотор Сичи". Как сообщают медиа, в ответ Пекин направил Киеву ноту.
Источник: "Зеркало недели"
Министерство иностранных дел Китая направило ноту украинскому МИДу 1 февраля.
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Какова позиция Китая
Ограничения, которые ввела Украина, касаются компаний Xinwei Group. Возглавляет их – миллиардер Ван Цзинь.
Как сообщает Интерфакс-Украина, Пекин выступил против односторонних санкций других государств против китайских компаний. В МИД Китая высказали предположение, что Украина все же будет защищать интересы инвесторов
Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса заграницей,
– сказал спикер МИД Китая Ван Венбинь.
Что предусматривают 3-летние санкции:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- ограничение или запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- полный запрет осуществления операций с ценными бумагами, эмитентами которых они являются;
- запрет на покупки предприятий в Украине.
Что известно про "Мотор Сич"?Это один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники является Вячеслав Богуслаев. В декабре 2019 года Богуслаев признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая.
Данные на основе информации из Википедии.
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