Тарифы на отопление и горячую воду вырастут: КГГА прогнозирует увеличение цен до 40%

Киевская городская администрация предупредила украинцев о вероятном увеличении тарифов на отопление и горячую воду от 30 до 40% уже этой осенью. Поэтому, КГГА обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы избежать повышения тарифов.

Почему тарифы вероятно возрастут

В КГГА напомнили, что с мая 2021 года правительство отменило действие положения ПСО и, как результат, теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Госкомпания НАК "Нафтогаз" предложила фиксированную цену, однако она выше чем та, которая заложена в тариф.

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Соответственно, как следствие, вырастут тарифы на отопление для украинцев. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что в связи с такой ситуацией, государство будет иметь проблемы с началом и прохождением отопительного сезона.

Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30 – 40%,

– пояснили в КГГА.

Что такое ПСО ПСО – специальные обязанности закупки газа для теплоснабженцев, которые возлагались на НАК "Нафтогаз" и учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.

Что изменилось для теплоснабжающих предприятий

Ранее для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.

Теперь осуществления оплаты после того, как предприятие использовало природный газ отменено, что создает критическую ситуацию с расчетами за газ на фоне отсутствия оборотных средств в ТКЭ, объяснил Пантелеев. Поскольку, наряду с высокой ценой на газ, это создает реальную угрозу для начала и прохождения отопительного сезона.

По словам заместителя председателя КГГА, в этот период целесообразно было бы использовать на нужды производства тепловой энергии для населения значительно дешевле газ собственной добычи.

, что месячные тарифы на газ в июле 2021 года колеблются в пределах от 7,99 до 13,47 гривны за кубометр газа. Что касается годового тарифа, то он варьируются от 7,80 до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из нашего материала

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Предложение КГГА

В КГГА рассказали, что они обратились с письмом к правительству Украины, где предложили на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа добытого АО "Украгазвидобычи" (который является частью группы компаний "Нафтогаз Украины") природным газом социального назначения. Поскольку его себестоимость составляет не более 4 тысяч гривен за тысячу кубометров газа.

Это позволит не только стабилизировать ситуацию с расчетами, своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление, к чему сейчас вынуждены готовиться большинство украинских городов,

– рассказал Пантелеев.

Соответственно, в КГГА считают, что вышеуказанные действия позволят оставить тарифы для украинцев стабильными.