Каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета идет на уплату госдолга. Как сообщили в Счетной палате, таким образом, каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи гривен на обслуживание долговых обязательств Украины.

Самая большая проблема в бюджете – это заимствования

Полный анализ выполнения государственного бюджета 2020 года будет возможен только в следующем году. Об этом сообщил глава органа Валерий Пацкан в интервью ТСН, информирует пресс-служба Счетной палаты.

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Вы же знаете украинскую специфику, что наибольшие платежи идут в декабре. Я могу остановиться на цифрах на начало декабря. Самая большая наша проблема – это заимствования. Это треть госбюджета,

– отметил Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что в смете на 2020 год на погашение госдолга предусмотрели 346 миллиардов в украинской валюте. Однако уже по состоянию на 1 декабря эта сумма достигла 357,4 миллиарда гривен. К концу года цифра только возрастет.

Больше всего не выполнила план Государственная таможенная служба

Из позитива – общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана – на 3,3 миллиарда гривен. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 миллиард гривен меньше плана,

– рассказал Пацкан.

В течение последних месяцев Государственная налоговая служба перевыполнила доходы, недовыполнили – таможенники. При этом Пацкан напомнил, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 миллиардов гривен

Не исключено, что госбюджет на 2021 год пересмотрят

Отметим, что 15 декабря Верховная Рада таки приняла Госбюджет-2021. Доходы предусмотрели на уровне 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона гривен. Дефицит бюджета составляет около 246,6 миллиарда в украинской валюте. Вместе с тем, глава правительства Денис Шмыгаль не исключает, что главную смету страны могут пересмотреть весной 2021 года.