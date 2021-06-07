Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр, – Зеленский

На Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология" Владимир Зеленский рассказал, что в Украине каждый ребенок будет получать процент от добычи недр. Также Президент отметил, что согласно с решением СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.

Все дети получат процент от добычи недр

Зеленский рассказал, что первый вопрос – это недра Украины и их использования. Долгое время эта отрасль ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Последние 2 года правительство стремится вводить изменения, которые станут точкой не возврата в такой ситуации.

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Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для внедрения экономического паспорта украинцев, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, обучение в Украине,

– отметил Зеленский.

Напомним! Еще в середине марта текущего года, в видео обращении Владимир Зеленский рассказал, что украинцы до достижения 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр страны. Средства, по замыслу президента, будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, которые потом они смогут использовать для оплаты обучения.

Аудит недр и их пользователей

По решению СНБО, начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмены незаконно полученных разрешений и так называемых "спящих" лицензий. Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр сегодня можно приобрести на открытом аукционе, рассказал Зеленский во время форума.

Что известно о форум "Украина 30. Экология" Всеукраинский форум начался в понедельник, 7 июня и продлится до 9 июня 2021 года в Киеве. На форуме будут обсуждаться вопросы борьбы с глобальными изменениями климата и усиления роли Украины в этом процессе. В рамках "Украина 30. Экология" запланированы дискуссии о "зеленой" экономике, экоконтроле и предотвращение промышленного загрязнения. Также отдельная сессия будет посвящена екоцифровизации.

Участниками форума являются: представители Офиса Президента, Кабмина, Верховной Рады, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, представители ООН, Еврокомиссии.

Трансляция Всеукраинского форума "Украина 30. Экология"