Доход Казахстана от майнинга
- Ежегодно майнинг криптовалют приносит Казахстану около 230 миллионов долларов (98 миллиардов казахстанских танге – национальная валюта Казахстана).
- Показательно то, что ВВП Казахстана в прошлом году составил 169,8 миллиарда долларов.
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Цифра в 98 миллиардов тенге – это эффект только экономической деятельности компаний, занимающихся майнингом официально. Если мы учтем "серых" майнеров (те, которые занимаются майнингом без официальной регистрации – 24 канал), эту цифру можно смело умножить на два,
– рассказывает глава NABDC Алана Дорджиева.
Казахстанские майнеры в лидерах
- Казахстан занимает второе место в мире по майнинговой активности, согласно данным Кембриджского университета.
- На Центральноазиатскую страну приходится 18,1% мирового хешрейта. Для сравнения, на США приходится 35,4% хешрейта, и они занимают первое место в мире.
Почему Казахстан пользуется популярностью у майнеров
Дело в том, что в Казахстане относительно дешевая электроэнергия, которую обеспечивают большие залежи угля. Средняя стоимость электроэнергии для предприятий в Казахстане составляет около 0,054 доллара за киловатт-час, что более чем вдвое дешевле, чем средняя стоимость цены в мире – 0,124 доллара за киловатт-час.
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Еще одной причиной популярности Казахстана среди майнеров стало усиление контроля за их деятельностью в Китае. Однако некоторые эксперты считают, что для большинства из них Казахстан — это лишь временное убежище. Алекс Браммер из майнинговой фирмы Luxor Mining считает, что майнеры будут оставаться в стране, пока их устаревшее оборудование не выйдет из строя.
Чрезмерная нагрузка и нехватка электроэнергии
NABDC призвала власти к борьбе с нелегальными майнерами, чья деятельность может вызвать нехватку энергии. Такие "серые майнеры" потребляют около 500 мегаватт ежегодно.