Доход Казахстана от майнинга

Ежегодно майнинг криптовалют приносит Казахстану около 230 миллионов долларов (98 миллиардов казахстанских танге – национальная валюта Казахстана).

Показательно то, что ВВП Казахстана в прошлом году составил 169,8 миллиарда долларов.

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Цифра в 98 миллиардов тенге – это эффект только экономической деятельности компаний, занимающихся майнингом официально. Если мы учтем "серых" майнеров (те, которые занимаются майнингом без официальной регистрации – 24 канал), эту цифру можно смело умножить на два,

– рассказывает глава NABDC Алана Дорджиева.

Казахстанские майнеры в лидерах

Казахстан занимает второе место в мире по майнинговой активности, согласно данным Кембриджского университета.

На Центральноазиатскую страну приходится 18,1% мирового хешрейта. Для сравнения, на США приходится 35,4% хешрейта, и они занимают первое место в мире.

Что такое хешрейт Хешрейт – суммарная вычислительная мощность майнингового оборудования, задействованного в процессе добычи криптовалюты.

Почему Казахстан пользуется популярностью у майнеров

Дело в том, что в Казахстане относительно дешевая электроэнергия, которую обеспечивают большие залежи угля. Средняя стоимость электроэнергии для предприятий в Казахстане составляет около 0,054 доллара за киловатт-час, что более чем вдвое дешевле, чем средняя стоимость цены в мире – 0,124 доллара за киловатт-час.

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Еще одной причиной популярности Казахстана среди майнеров стало усиление контроля за их деятельностью в Китае. Однако некоторые эксперты считают, что для большинства из них Казахстан — это лишь временное убежище. Алекс Браммер из майнинговой фирмы Luxor Mining считает, что майнеры будут оставаться в стране, пока их устаревшее оборудование не выйдет из строя.

Напомним , что в сентябре этого года возросло количество проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконной майнинговои активности. Одна из причин охоты на майнеров заключалась в том, что Пекин обеспокоен энергетической безопасностью накануне зимнего сезона. Детальное об этом, рассказываем здесь.

Чрезмерная нагрузка и нехватка электроэнергии

NABDC призвала власти к борьбе с нелегальными майнерами, чья деятельность может вызвать нехватку энергии. Такие "серые майнеры" потребляют около 500 мегаватт ежегодно.

Напомним, ранее в октябре Министерство энергетики Казахстана уже предложило установить ограничение на объем электроэнергии, которую может использовать криптоиндустрия. К теме Работа майнеров в Казахстане под угрозой: все из-за нехватки электроэнергии