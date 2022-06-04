Казахстан меняет название своей нефти, чтобы ее не ассоциировали с российской

Казахстан переименовывает свою экспортную нефть, транспортируемую через российские морские порты, чтобы ее не путали с продуктом государства-агрессорки. Так они хотят избежать рисков из-за санкций против России.

Отмечается, что новое название казахской нефти – Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Такое изменение вступит в силу для всех официальных документов с понедельника, 6 июня.

Обратите внимание Страны, добывающие более качественную нефть, уже готовятся заменить Россию – Зеленский

Вынужденное переименование нефти

В казахстанской нефтедобывающей компании CNPC – Aktobemunaiga объяснили свою позицию. Они подчеркнули, что так хотят избежать негативных последствий.

В связи с недавними значительными геополитическими изменениями и избежанием их негативного влияния на экспорт казахской нефти через российские порты, с июня 2022 будет использоваться новое название,

– отметил производитель.

По информации, 4 источника в казахстанских нефтяных компаниях, участвующих в транзите через российские морские порты, тоже подтвердили переименование нефти. Отмечается, что Министерство энергетики Казахстана планирует запросить разрешение от правительства на официальное использование нового сорта.

Новое название улучшит продажу

Согласно данным, Казахстан использует российские морские порты как транзитный маршрут для 20% своего экспортного потока нефти – около 13,3 миллиона тонн в 2021 году. В то же время трейдеры заявили, что казахстанскую нефть часто путают с российской, которая сейчас находится под санкциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ " ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть

"Это необходимая мера, чтобы наша нефть не попала под санкции. Ее новое название четко показывает в документах страну происхождения", – отметили трейдеры.

Казахстанские производители надеются, что смогут достичь лучших цен на нефть и легче ее продать, если в документах будет четко указываться, что она не из России.

Важно – ЕС окончательно утвердил 6 пакет санкций против России: смотрите видео