14 апреля 2021года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в своем телеграмм канале когда ФЛП из городов, которые попали в "красную" зону смогут подать заявку на получение карантинных 8 тысяч от правительства. Все можно будет оформить в онлайн формате через приложение "Дия".

Когда можно оформить заявку

Шмыгаль рассказал, что уже с 19 апреля текущего 2021 года ФЛП и наемные работники с "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства.

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Как получить 8 тысяч

Как и раньше было анонсировано ФЛП смогут оформить 8 тысяч гривен через портал или приложение "Дия". Стоит напомнить, что из полученных денег от государства не придется платить налоги ни предпринимателю, ни наемным работникам.

Сейчас на эту программу поддержки планируется траты около 3 миллиардов гривен,

– рассказал Шмыгаль.

Подать заявку на получение помощи необходимо в течение 30 дней с момента усиления в регионе карантина.

Напомним, что Кабмин уже обнародовал списки за какую именно деятельность ФЛП смогут получить карантинные 8 тысяч гривен.