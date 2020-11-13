Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что карантин выходного дня окажет негативное экономическое влияние на сферы туризма и культуры. Он прогнозирует, что доходы сферы культуры и гостиничного бизнеса сократятся на 50%.

Карантин выходного дня очень сильно ударит по тех сферах, которыми занимается Министерство культуры и информационной политики. Об этом Александр Ткаченко заявил в эфире проекту "Право на власть", сообщает 24 канал.

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Это культура, креативные индустрии, гостиницы. Бесспорно, это 50% их доходов за выходные дни. Как говорил один россиянин, "денег нет, но вы держитесь". Мы должны исходить из другого: если уж принято такое решение, тогда нужно говорить о компенсации этой сферы в чрезвычайно больших масштабах,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что в экономическом плане эти сферы уже "упали" на 50% с начала карантина в марте. По словам чиновника, в этом контексте говорится о сотнях тысяч людей.

"Да, мы занимаемся сейчас теми, кто может заболеть. Но все эти люди сейчас живы, а мы говорим сейчас о том, что они должны пойти на улицу", – заявил Александр Ткаченко.

Глава Минкульта отмечает, что перед одобрением любого решения следует учитывать не только здоровье людей, но и то, что "мы все хотим жить". Потери сфер туризма и культуры с начала года он оценил в более 80 миллиардов гривен.

Краткая предыстория: