В Минкульте оценили пагубное влияние карантина выходного дня на сферы культуры и туризма
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что карантин выходного дня окажет негативное экономическое влияние на сферы туризма и культуры. Он прогнозирует, что доходы сферы культуры и гостиничного бизнеса сократятся на 50%.
Карантин выходного дня очень сильно ударит по тех сферах, которыми занимается Министерство культуры и информационной политики. Об этом Александр Ткаченко заявил в эфире проекту "Право на власть", сообщает 24 канал.
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Это культура, креативные индустрии, гостиницы. Бесспорно, это 50% их доходов за выходные дни. Как говорил один россиянин, "денег нет, но вы держитесь". Мы должны исходить из другого: если уж принято такое решение, тогда нужно говорить о компенсации этой сферы в чрезвычайно больших масштабах,
– подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что в экономическом плане эти сферы уже "упали" на 50% с начала карантина в марте. По словам чиновника, в этом контексте говорится о сотнях тысяч людей.
"Да, мы занимаемся сейчас теми, кто может заболеть. Но все эти люди сейчас живы, а мы говорим сейчас о том, что они должны пойти на улицу", – заявил Александр Ткаченко.
Глава Минкульта отмечает, что перед одобрением любого решения следует учитывать не только здоровье людей, но и то, что "мы все хотим жить". Потери сфер туризма и культуры с начала года он оценил в более 80 миллиардов гривен.
Краткая предыстория:
- Решение о введении карантина выходного дня в Украине Кабинет Министров одобрил на заседании 11 ноября. Первыми выходными, когда он будет действовать, станут 14 – 15 ноября.
- Впрочем, Александр Ткаченко – министр культуры и информационной политики – изначально выступал против такого решения. Он еще до принятия решения объяснял свою позицию именно экономическими последствиями для отдельных сфер.
- К слову, вопрос карантина выходного дня несколько разделил Кабмин, который преимущественно демонстрировал единодушие. Но большинство украинских чиновников таки поддержали это решение.
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