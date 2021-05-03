Подсчеты провела Конференция ООН по торговле и развитию на базе данных национальных статистических управлений крупнейших экономик.

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Доля розничных онлайн-продаж в 2020 году выросла до 19%, в 2019 году рост составил 16%.

Какова ситуация в странах

Южная Корея сообщила о самой высокой доле – 25,9%, в предыдущем году было 20,8%,

в Китае эта доля составляла 24,9%,

в Великобритании – 23,3%,

в США – 14%.

Что говорят в крупных компаниях

Согласно отчету ООН, пандемия коронавируса привела к смешанным результатам ведущих компаний электронной торговли в 2020 году.

Туристическая компания Expedia в рейтинге GMV (общий объем товарооборота – 24 канал) упала с 5 места в 2019 году на 11 в 2020 году, а сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb, опустился в рейтинге с 11 на 13 место,

– говорится в сообщении.

Как и раньше, рейтинг GMV возглавляет китайская Alibaba, за ней следует американский Amazon.

Общий объем товарооборота для 13 ведущих компаний е-коммерции вырос на 20,5% до 2,9 триллиона долларов в 2020 году.

Обратите внимание! Из-за карантинных ограничений и локдауна украинцы все больше выбирают онлайн-магазины вместо обычных. Украина заняла шестую позицию в рейтинге Payoneer's Global Seller Index, который отражает темпы прироста доходов в сфере е-коммерции. Это данные за II и III кварталы 2020 года.