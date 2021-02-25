Капинвестиции обвалились почти на 40%: кто пострадал больше рассказали в Госстате
Согласно данным Государственной службы статистики капитальные инвестиции в Украине обвалились на 38,2%, по итогам 2020 года. Больше всего, как сообщил Госстат, пострадали авиационная отрасль и сфера культуры и развлечений.
Источник:Государственная служба статистики
Капинвестиции за 2020 год
2020 года освоено 419,837 миллиарда гривен капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС). Если сравнивать 2020 год с 2019 годом, то поквартально капитальные инвестиции снижались следующим образом:
- четвертей квартал – на 42,9%
- третий – на 36,2%
- второй – на 34,4%
- первый – на 35,5
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Статистика обвала по областям
Значительное сокращение капитальных инвестиций за 2020 год по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в следующих областях:
- Херсонская – на 67,3%
- Закарпатская – на 58%
- Киевская – на 57%
- Львовская – на 50,8%
- Николаевская– на 48%
- Ивано-Франковская – на 45,3%
- и в городе Киев – на 36,3%
Статистика обвала по отраслям
Если принимать во внимание отрасли и сферы капитальных инвестиций, то будем иметь следующий срез:
- отрасль авиации – на 75,9%
- сфера культуры, спорта и развлечений – на 71,1%
- складское хозяйство – на 54,3%
- оптовая торговля – на 48,5%
- здравоохранение – на 47,5%
- сельское хозяйство – на 45,4%
- образование – на 45,7%
- временное размещение и организация питания – на 44,8%
- промышленности – на 43,6%
Финансирование капинвестиций
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций. Согласно с 2020 годом их доля составила 66,5% от общего объема всех вложений.
- Местные бюджеты – 10,4%
- Госбюджет – 8,7%
- Кредиты банков и другие займы – 6,7%
- Населения на строительство жилья – 4,9%
- Инвесторы-нерезиденты – 0,4%
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