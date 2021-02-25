Согласно данным Государственной службы статистики капитальные инвестиции в Украине обвалились на 38,2%, по итогам 2020 года. Больше всего, как сообщил Госстат, пострадали авиационная отрасль и сфера культуры и развлечений.

Капинвестиции за 2020 год

2020 года освоено 419,837 миллиарда гривен капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС). Если сравнивать 2020 год с 2019 годом, то поквартально капитальные инвестиции снижались следующим образом:

четвертей квартал – на 42,9%

третий – на 36,2%

второй – на 34,4%

первый – на 35,5

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Статистика обвала по областям

Значительное сокращение капитальных инвестиций за 2020 год по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в следующих областях:

Херсонская – на 67,3%

Закарпатская – на 58%

Киевская – на 57%

Львовская – на 50,8%

Николаевская– на 48%

Ивано-Франковская – на 45,3%

и в городе Киев – на 36,3%

Статистика обвала по отраслям

Если принимать во внимание отрасли и сферы капитальных инвестиций, то будем иметь следующий срез:

отрасль авиации – на 75,9%

сфера культуры, спорта и развлечений – на 71,1%

складское хозяйство – на 54,3%

оптовая торговля – на 48,5%

здравоохранение – на 47,5%

сельское хозяйство – на 45,4%

образование – на 45,7%

временное размещение и организация питания – на 44,8%

промышленности – на 43,6%

Однако, важно отметить, что вместе с тем были и такие сферы, что продемонстрировали рост капитальных инвестиций. Так в почтовой сфере и курьерской деятельности капинвестиции выросли в 7,3 раза.

Финансирование капинвестиций

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций. Согласно с 2020 годом их доля составила 66,5% от общего объема всех вложений.

Местные бюджеты – 10,4%

Госбюджет – 8,7%

Кредиты банков и другие займы – 6,7%

Населения на строительство жилья – 4,9%

Инвесторы-нерезиденты – 0,4%

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