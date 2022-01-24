В Канаде инфляция обновила 30-летний максимум: что подорожало больше всего

В декабре 2021 года уровень инфляции в Канаде вырос до самых высоких показателей с 1991 года. Больше всего подорожали продукты питания, из-за чего возросла стоимость жизни в стране.

Рост инфляции в Канаде

Индекс потребительских цен в декабре вырос на 4,8% год к году. Это произошло в результате быстрого подорожания продуктов питания, что в свою очередь обусловило быстрый рост стоимости жизни за последние 30 лет.

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Рост цен на продукты

Статистическое управление Канады сообщило 19 января, что цены на продукты выросли на 5,7%, что явилось самым большим годовым приростом с 2011 года. Так, яблоки по результатам 2021 года подорожали на 6,7%, а апельсиновый сок – на 6,6%. США является основным поставщиком апельсинов в Канаду, и из-за плохой погоды и болезни растений основной регион Флориды производит наименьшее количество апельсинов с 1945 года.

Цена на мясную продукцию также прибавила в цене за год. Замороженная говядина за 2021 год выросла почти на 12%, а ветчина и бекон – около 15%.

Другие категории, которые также добавили в цене за год

Цены на жилье выросли на 5,4%.

Бытовая техника и товары, где используются чипы – почти на 5,7%.

Цены на новые автомобили – на 7,2%.

Что стало драйвером роста цен

Цены на газ наоборот снизились на 4,1% за месяц. Это самое большое месячное падение с апреля 2020 года. Но по сравнению с прошлым годом цены на газ по-прежнему на 33% выше, чем в декабре 2020 года.

По данным Статистического бюро, главным драйвером роста цены на свежие продукты стали два основных фактора – неблагоприятные погодные условия в аграрных регионах и проблемы с цепочкой поставок.

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Учитывая инфляционное давление, эксперты прогнозируют повышение ставки во время заседания центробанка уже на этой неделе. Экономист TD Bank Джеймса Марпл считает, что в 2022 году уровень инфляции, вероятно, снизится, но для этого центробанк должен будет повысить процентную ставку.