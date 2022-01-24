В Канаде инфляция обновила 30-летний максимум: что подорожало больше всего
Источник:CBC News
В декабре 2021 года уровень инфляции в Канаде вырос до самых высоких показателей с 1991 года. Больше всего подорожали продукты питания, из-за чего возросла стоимость жизни в стране.
Рост инфляции в Канаде
Индекс потребительских цен в декабре вырос на 4,8% год к году. Это произошло в результате быстрого подорожания продуктов питания, что в свою очередь обусловило быстрый рост стоимости жизни за последние 30 лет.
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Рост цен на продукты
Статистическое управление Канады сообщило 19 января, что цены на продукты выросли на 5,7%, что явилось самым большим годовым приростом с 2011 года. Так, яблоки по результатам 2021 года подорожали на 6,7%, а апельсиновый сок – на 6,6%. США является основным поставщиком апельсинов в Канаду, и из-за плохой погоды и болезни растений основной регион Флориды производит наименьшее количество апельсинов с 1945 года.
Цена на мясную продукцию также прибавила в цене за год. Замороженная говядина за 2021 год выросла почти на 12%, а ветчина и бекон – около 15%.
Другие категории, которые также добавили в цене за год
- Цены на жилье выросли на 5,4%.
- Бытовая техника и товары, где используются чипы – почти на 5,7%.
- Цены на новые автомобили – на 7,2%.
Что стало драйвером роста цен
По данным Статистического бюро, главным драйвером роста цены на свежие продукты стали два основных фактора – неблагоприятные погодные условия в аграрных регионах и проблемы с цепочкой поставок.Важно! Учитывая инфляционное давление, эксперты прогнозируют повышение ставки во время заседания центробанка уже на этой неделе. Экономист TD Bank Джеймса Марпл считает, что в 2022 году уровень инфляции, вероятно, снизится, но для этого центробанк должен будет повысить процентную ставку.
Рост инфляции в мире
- В декабре 2021 года потребительские цены в Турции выросли на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
- Инфляция в Японии обновила двухлетний максимум. Потребительские цены в ноябре увеличились на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем год назад.
- В ноябре 2021 года инфляция в Великобритании достигла 10-летнего пика накануне важного заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.
- В странах еврозоны этот показатель тоже обновил исторический максимум, достигнув самого высокого показателя с 1997 года.
- В США цены растут самыми быстрыми темпами с 1982 года, согласно данным Министерства труда США. Это оказывает давление на восстановление экономики и поднимает ставки для Федеральной резервной системы.
- В Украине в декабре 2021 года инфляция составила 10% годовых согласно данным Госстата. Также НБУ ухудшил прогноз на 2022 год с 5% до 7,7% годовых.
Как в Украине выросли цены за 2021 год: смотрите видео