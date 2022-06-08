Канада ввела новые санкции против России: под ударом нефтегазовая и химическая промышленность

Канада объявила о введении санкций против России. Речь идет о запрете на предоставление ряда услуг для российской нефтегазовой и химической промышленности.

Канада ввела санкции в отношении нефтегазовой сферы России

Новые ограничения накладывают запрет на экспорт 28 услуг, крайне необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги.

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Запрет направлен на отрасль, на которую приходится около 50% доходов федерального бюджета России,

– отметили в правительстве Канады.

Путин должен вывести войска из Украины

Объявленные санкции усиливают давление на Путина, чтобы он немедленно вывел свои войска из Украины. Канада "непреклонно верит, что украинцы заслуживают жить в мире, и призывает российское руководство прекратить бессмысленную войну".

Меры снизят способность России вести войну и дадут четкий сигнал российскому режиму: Канада не отступит в привлечении к ответственности виновных в разрушениях в Украине. Канада продолжит сотрудничество со своими единомышленниками в международном сообществе для координации дальнейших мероприятий.

– говорится в заявлении министерства.

прокомментировали введение санкций также в МИД Канады. Там подчеркнули, что страна сделает все, что в ее силах, чтобы "не допустить возможности Путина подпитывать и финансировать свою военную машину".

Актуально о санкциях против России

3 июня Евросоюз наконец - то принял решение о принятии нового 6 пакета санкций против России . Он существенно сократит способности России вести войну против Украины.

В частности, пакет санкций подразумевает эмбарго на российскую нефть. Поэтому транспортировать нефть из страны-агрессорки морским путем отныне будет невозможно.

В то же время не все страны пошли по этому пути. К примеру, Кипр, Мальта и Греция с начала полномасштабной войны в Украине наоборот вдвое увеличили объемы поставки российской нефти.

В Канаде заработает новая программа поддержки украинских беженцев. Теперь украинцы, вынужденно выехавшие в Канаду из-за войны, смогут претендовать на правительственную финансовую помощь, которая составит 3 тысячи долларов.

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