Министерство природных ресурсов Канады приняло решение 25 марта. О нем сообщили представители ведомства по завершении саммита Международного энергетического агентства.

На тему Началось уничтожение влияния Кремля: Европа объединится в закупке энергии и газа

Насколько больше нефти будут продавать

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в этом нуждаются европейские друзья и союзники Канады. В настоящее время ежедневный экспорт канадской нефти составляет 4 миллиона баррелей. Его увеличат на 300 тысяч баррелей в сутки, то есть примерно на 7%.

Они говорят нам, что нуждаются в нашей помощи в отказе от российской нефти и газа в краткосрочной перспективе, одновременно ускоряя переход к другим источникам энергии на континенте. Канада имеет уникальную возможность помочь с обеими задачами,

– объяснил Уилкинсон.