В G7 заявили, что война в Украине разжигает глобальные продовольственный и энергетический кризисы. Они особенно угрожают бедным странам. Поэтому необходимо ввести срочные меры для разблокирования зерновых хранилищ, которые блокируют российские оккупанты.

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Мир может ждать глобальный продовольственный кризис

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что война в Украине превратилась в "глобальный кризис". Около 50 миллионов человек, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, в ближайшие месяцы столкнутся с голодом, если не найти способы, как возобновить экспорт украинского зерна, составляющего значительную часть мировых поставок.

В заявлениях, обнародованных в конце трехдневной встречи, G7 пообещала продолжать оказывать гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

"Захватническая война России породила один из самых страшных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории, который сейчас угрожает самым уязвимым во всем мире. Мы полны решимости ускорить скоординированный многосторонний ответ, чтобы сохранить глобальную продовольственную безопасность, и поддерживать наших наиболее уязвимых партнеров в этом", – говорится в заявлении Группы Семи.

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Канада готова предоставить корабли для экспорта украинского зерна

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что ее страна, еще один крупный экспортер сельскохозяйственной продукции, готова отправить корабли в европейские порты, чтобы экспортировать украинское зерно нуждающимся.

Мы должны убедиться, что эти злаки будут отправлены миру. Если этого не произойдет, то миллионы людей столкнутся с голодом,

– сказала Джоли.

В то же время, Россия традиционно отвергает обвинения в том, что именно она ответственна за усиление глобального голода и повышение цен на пищевые продукты. По словам пресс-секретаря МИД страны-агрессора Марии Захаровой, цены растут из-за санкций, которые "ввел запад под давлением США".

Также она обвинила всех, кто этого не понимает, в глупости. Оккупанты до сих пор продолжают манипулировать, чтобы с России сняли ограничения, которые больше всего вредят именно ее правительственной верхушке, пропагандистам и олигархам, среди которых есть и сама Захарова.

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Мир никогда не признает границы, которые захватчики хотят установить

Страны G7 призвали Китай не помогать России, в частности, подрывая международные санкции или оправдывая действия страны-террориста в Украине. Пекин должен поддерживать суверенитет и независимость нашего государства, а не "помогать России в ее захватнической войне".

G7 также призвала Китай "воздержаться от манипуляций с информацией, дезинформации и других средств, чтобы легитимизировать захватническую войну России против Украины". Группа Семи также подтвердила свою позицию по поводу того, что территории, захваченные российскими войсками, должны быть возвращены Украине.

Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась сменить военной агрессией,

– говорится в заявлении G7.

Обратите внимание, что встреча G7 в Вайссенхаусе состоялась для того, чтобы чиновники смогли обсудить более широкие последствия войны для геополитики, а также энергетической и продовольственной безопасности. Также они говорили о текущих международных усилиях по борьбе с изменением климата и пандемией. В серии заключительных заявлений страны Группы Семи рассмотрели широкий спектр глобальных проблем – от ситуации в Афганистане до напряженности на Ближнем Востоке.

Обратите внимание! В состав G7 входят 7 высокоразвитых стран мира – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Шольц считает, что Путин должен договариваться с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к дружественным странам с просьбой предоставить Киеву больше военной поддержки и усилить давление на Россию, в частности путем захвата ее активов за рубежом для оплаты восстановления Украины.

По его словам, Киев до сих пор готов разговаривать с Кремлем о разблокировании поставок зерна, которое застряло в украинских бункерах. Также украинское правительство готово говорить с Россией о достижении политического соглашения по прекращению самой войны. Однако пока от страны-агрессора нет никаких "положительных ответов".

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в последнее время он не замечал никаких изменений в позиции президента России Владимира Путина, с которым он недавно долго говорил по телефону. Канцлер подчеркнул, что Путин не смог достичь военных целей, которые он поставил в начале войны, и потерял больше российских солдат, чем Советский Союз во время своей 10-летней операции в Афганистане.

"Путин должен потихоньку начать понимать, что единственный выход из этой ситуации – это соглашение с Украиной", – заявил Шольц.

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Россия должна заплатить за войну в Украине

Также на встрече G7 обсуждали, можно ли использовать замороженные за рубежом российские государственные активы для оплаты восстановления Украины.

"Россия несет ответственность за огромный ущерб, причиненный этой войной. И потому то, что Россия должна заплатить за этот ущерб, является вопросом справедливости", – подчеркнула Бербок.

Однако она также отметила, что, в отличие от Канады, где законодательство позволяет перепрофилировать арестованные средства, в Германии правовые основания для этого неопределены.

"Но именно для этого и предназначены такие встречи, чтобы обменяться мнениями о том, как решить эти юридические вопросы", – добавила министр.

Кроме того, министры иностранных дел посетили неформальные встречи дипломатов НАТО в Берлине, которые проходили 14 – 15 мая. Они рассматривали шаги Финляндии и Швеции по присоединению к военному альянсу на фоне обеспокоенности угрозой со стороны России, а также способы поддержки Украины так, чтобы не втянуть НАТО в войну.

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