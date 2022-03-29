Камбин дал банкам государственные гарантии, чтобы бизнес в условиях войны пользовался кредитами

Для того чтобы экономика Украины работала даже во время войны, компаниям и предприятиям нужны кредиты для своей деятельности. В правительстве решили отправиться на встречу бизнесу.

27 марта Кабмин принял постановление "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году". Решением Правительства установлена ​​возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, которые прошли отбор для частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро, малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий.

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По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 миллиарда гривен.

Какие банки получили государственные гарантии

ПриватБанк

ПУМБ

ПроКредит Банк

Райффайзен Банк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Кредобанк

МИБ

Креди Агриколь Банк

ОТП Банк

МТБ Банк

Агропросперис Банк

Полтава-Банк

Банк Восток

Банк Альянс

Львов

Асвио Банк

Для обеспечения посевной кампании в Украине 15 марта были внесены изменения в Государственный бюджет на 2022 год. А именно: в 2022 году сняты ограничения на объем предоставления государственных гарантий на портфельной основе, предоставляемых по решению Кабинета Министров Украины.

Для обеспечения устойчивого прохождения посевной компании в 2022 году постановлением Кабмина от 12 марта 2022 г. № 274 для МСП – сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличен предельный объем государственных гарантий на портфельной основе до 80% общей суммы обязательств по основному долгу по портфелю кредитов банка-кредитора и 80% по каждому отдельному кредиту.