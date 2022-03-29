Камбин дал банкам государственные гарантии, чтобы бизнес в условиях войны пользовался кредитами

29 марта 2022 , 02:41
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Источник:

Министерство финансов Украины

Для того чтобы экономика Украины работала даже во время войны, компаниям и предприятиям нужны кредиты для своей деятельности. В правительстве решили отправиться на встречу бизнесу.

27 марта Кабмин принял постановление "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году". Решением Правительства установлена ​​возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, которые прошли отбор для частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро, малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий.

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По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 миллиарда гривен.

Какие банки получили государственные гарантии

  • ПриватБанк
  • ПУМБ
  • ПроКредит Банк
  • Райффайзен Банк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Кредобанк
  • МИБ
  • Креди Агриколь Банк
  • ОТП Банк
  • МТБ Банк
  • Агропросперис Банк
  • Полтава-Банк
  • Банк Восток
  • Банк Альянс
  • Львов
  • Асвио Банк

Для обеспечения посевной кампании в Украине 15 марта были внесены изменения в Государственный бюджет на 2022 год. А именно: в 2022 году сняты ограничения на объем предоставления государственных гарантий на портфельной основе, предоставляемых по решению Кабинета Министров Украины.

Для обеспечения устойчивого прохождения посевной компании в 2022 году постановлением Кабмина от 12 марта 2022 г. № 274 для МСП – сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличен предельный объем государственных гарантий на портфельной основе до 80% общей суммы обязательств по основному долгу по портфелю кредитов банка-кредитора и 80% по каждому отдельному кредиту.

Автор: Ігор Саджениця