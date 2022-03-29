27 марта Кабмин принял постановление "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году". Решением Правительства установлена возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, которые прошли отбор для частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро, малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий.
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По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 миллиарда гривен.
Какие банки получили государственные гарантии
- ПриватБанк
- ПУМБ
- ПроКредит Банк
- Райффайзен Банк
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Кредобанк
- МИБ
- Креди Агриколь Банк
- ОТП Банк
- МТБ Банк
- Агропросперис Банк
- Полтава-Банк
- Банк Восток
- Банк Альянс
- Львов
- Асвио Банк
Для обеспечения посевной кампании в Украине 15 марта были внесены изменения в Государственный бюджет на 2022 год. А именно: в 2022 году сняты ограничения на объем предоставления государственных гарантий на портфельной основе, предоставляемых по решению Кабинета Министров Украины.
Для обеспечения устойчивого прохождения посевной компании в 2022 году постановлением Кабмина от 12 марта 2022 г. № 274 для МСП – сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличен предельный объем государственных гарантий на портфельной основе до 80% общей суммы обязательств по основному долгу по портфелю кредитов банка-кредитора и 80% по каждому отдельному кредиту.