Калушскую ТЭЦ продали за более 800 миллионов: кому

Фонд госимущества продал Калушскую тепловую электростанцию за 801 миллион гривен. В аукционе участвовали 7 компаний, а победителем торгов стала "Констанза".

Информация об аукционе обнародована на "Прозорро.Продажи". Стартовая цена была 230 миллионов гривен.

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Сколько предлагали за ТЭЦ

Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева на аукционе предложила 353,302 миллиона гривен,

Зато "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Коломойским, была готова отдать 350 миллионов,

"Юг энерго сбыт" – 800 миллионов,

"Констанза" – 801 миллион.

Что известно о победителе торгов

Компания "Констанза" зарегистрировали в селе Камышеватое Донецкой области в 2015 году. Согласно данным YouControl. Ее уставный капитал составляет 140 тысяч гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля. Кроме этого, есть торговля химическими продуктами.

Согласно реестрам, компанией владеют Сергей Алабаш и Лариса Похила. Связанным лицом указывают Глотова Вячеслава Александровича. Это заместитель начальника отдела сопровождения договоров аренды Регионального отделения Фонда госимущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Обязательства покупателя

Калушская ТЭЦ фактически является единственным объектом генерации в Бурштынском острове на Западе, который не принадлежит компании ДТЭК.

Покупатель ТЭЦ будет обязан сохранить основной вид деятельности предприятия по меньшей мере в течение 5 лет. Кроме того, должен будет погасить долги по зарплатам и перед бюджетом. Просроченную кредиторскую задолженность предприятия тоже следует погасить.

Победитель торгов должен не допустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа минимум в течение 6 месяцев.

Что этому предшествовало