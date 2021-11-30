Калушскую ТЭЦ продали за более 800 миллионов: кому
Источник:"Экономическая правда"
Фонд госимущества продал Калушскую тепловую электростанцию за 801 миллион гривен. В аукционе участвовали 7 компаний, а победителем торгов стала "Констанза".
Информация об аукционе обнародована на "Прозорро.Продажи". Стартовая цена была 230 миллионов гривен.
Читайте также В Харькове на ТЭЦ произошел сбой: густой дым напугал горожан
Сколько предлагали за ТЭЦ
- Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева на аукционе предложила 353,302 миллиона гривен,
- Зато "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Коломойским, была готова отдать 350 миллионов,
- "Юг энерго сбыт" – 800 миллионов,
- "Констанза" – 801 миллион.
Что известно о победителе торгов
Компания "Констанза" зарегистрировали в селе Камышеватое Донецкой области в 2015 году. Согласно данным YouControl. Ее уставный капитал составляет 140 тысяч гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля. Кроме этого, есть торговля химическими продуктами.
Согласно реестрам, компанией владеют Сергей Алабаш и Лариса Похила. Связанным лицом указывают Глотова Вячеслава Александровича. Это заместитель начальника отдела сопровождения договоров аренды Регионального отделения Фонда госимущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
Обязательства покупателя
Покупатель ТЭЦ будет обязан сохранить основной вид деятельности предприятия по меньшей мере в течение 5 лет. Кроме того, должен будет погасить долги по зарплатам и перед бюджетом. Просроченную кредиторскую задолженность предприятия тоже следует погасить.
Победитель торгов должен не допустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа минимум в течение 6 месяцев.
Что этому предшествовало
- Фонд госимущества выставил на приватизацию Калушскую ТЭЦ за 230 миллионов в конце октября.
- По состоянию на конец сентября, просроченная кредиторская задолженность предприятия составляла 214,06 миллиона, текущая – 230,8 миллиона.
- В мае Кабмин утвердил новый устав госпредприятия. Поэтому управление ТЭЦ осуществляет правительство.