Космическая отрасль Украины привлекла новые инвестиции: о какой сумме идет речь

На конференции UkraineInvest Talks представители группы проектов Noosphere обсудили с правительственной делегацией возможности государственно-частного партнерства в космической отрасли. Сколько в итоге решили инвестировать, рассказываем далее.

Инвестиции в космическую отрасль Украины

По инициативе Максима Полякова было инвестировано около полумиллиарда гривен в космическую отрасль Украины, в том числе и в развитие производственных и исследовательских мощностей в Днепре. Также, генеральный директор Noology Джон Изелли отметил, что благодаря этим инвестициям было создано более 300 рабочих мест для специалистов аэрокосмической и смежных отраслях.

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О чем договорилось стороны

На конференции UkraineInvest Talks стороны обсудили возможности производства спутников в Украине. Среди чиновников присутствовали: премьер-министр Шмыгаль, министр Кабмина Немчинов, министр молодежи и спорта, заместитель руководителя Офиса президента. Политики заявили, что государство заинтересовано и будет способствовать деятельности частных космических компаний.

Для развития космической отрасли необходимы квалифицированные кадры. Поэтому в наших лабораториях юные таланты имеют возможность работать над собственными идеями и получать поддержку ученых и бизнеса,

– объяснил Михаил Рябоконь.

Также представители власти заверили, что времена давления на бизнес в Украине давно прошли и государство будет максимально способствовать улучшению инвестиционного климата, в том числе и на законодательном уровне.