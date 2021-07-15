На какую сумму украинские таможенники обнаружили правонарушений за первое полугодие 2021 года

В Государственной таможенной службе рассказали, что за первое полугодие 2021 года работники выявили нарушений на сумму почти 1,5 миллиарда гривен. Стоимость предметов правонарушений существенно больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Правонарушения на украинской таможне

В период с января по июнь 2021 года Гостаможслужба обнаружила почти 7 тысяч нарушений таможенных правил на сумму почти 1,5 миллиарда гривен. Стоимость предметов правонарушений на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Штрафы и взыскания

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий в отношении конфискации товаров и штрафов на сумму почти 750 миллионов гривен, показатель почти вдвое больше аналогичного периода 2020 года. Непосредственно таможнями рассмотрено более 1,76 дела, наложено штрафов на сумму 96 миллионов гривен.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за I полугодие 2021 года стали:

попытка незаконной переправки 1 тонны героина в ЕС;

попытка ввезти 13 тонн сигарет с ОАЭ;

попытка ввезти 7,5 тонны табака для кальяна;

попытка ввоза брендированной одежды под видом "гуманитарной помощи" стоимостью более чем 25 миллиона гривен;

попытка вывоза скифского золота.

Поступления в госбюджет от начала 2021 года

Напомним, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны 15 апреля 2021 года был принят новый пакет санкций против людей, которых связывают с контрабандой.

За период с января по июнь 2021 года поступления составили 31,3 миллиарда гривен, что на 9,4% превышает роспись июня, из которых:

29 миллиардов гривен поступило в виде налога на добавленную стоимость,

2,1 миллиарда гривен – ввозной пошлины.

В общем, за первое полугодие в общий фонд поступило 506 миллиардов гривен, или 104,9% от росписи отчетного периода (+23,7 миллиарда гривен). Подробнее о доходе госбюджета за первое полугодие 2021 года – читайте в нашем материале.