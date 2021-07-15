Правонарушения на украинской таможне

В период с января по июнь 2021 года Гостаможслужба обнаружила почти 7 тысяч нарушений таможенных правил на сумму почти 1,5 миллиарда гривен . Стоимость предметов правонарушений на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Штрафы и взыскания

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий в отношении конфискации товаров и штрафов на сумму почти 750 миллионов гривен, показатель почти вдвое больше аналогичного периода 2020 года. Непосредственно таможнями рассмотрено более 1,76 дела, наложено штрафов на сумму 96 миллионов гривен.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за I полугодие 2021 года стали:

попытка незаконной переправки 1 тонны героина в ЕС;

попытка ввезти 13 тонн сигарет с ОАЭ;

попытка ввезти 7,5 тонны табака для кальяна;

попытка ввоза брендированной одежды под видом "гуманитарной помощи" стоимостью более чем 25 миллиона гривен;

попытка вывоза скифского золота.