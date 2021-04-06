Международный валютный фонд поделился прогнозами относительно роста ВВП в 2021 и 2022 годах. Так, после спада ВВП Украины в прошлом году на 4%, Фонд прогнозирует его рост в 2021 году на 4%, однако с последующим замедлением в 2022 году.

ВВП Украины

МВФ считает, что в 2022 году следует ожидать спад ВВП до 3,4%. Напомним, что в 2020 году в соответствии с Всемирным экономическим прогнозом (WEO) спад ВВП Украины был отмечен на уровне 4,2%, в то время, как Госстат улучшил отметку в 4%.

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Напомним! Правительство Украины прогнозирует рост экономики в 2021 году на 4,6% при инфляции на конец года 7,3%. Нацбанк ожидает рост ВВП страны в 2021 году на 4,2% при инфляции 7%.

Что такое ВВП Валовой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.

Уровень инфляции в Украине

Согласно Всемирным экономическим прогнозом (WEO), который МВФ обнародовал 6 апреля 2021 года среднегодовая инфляция в Украине выглядит следующим образом:

в 2020 году снизилась до 2,7%,

в 2021 году прогнозируемо увеличится до 7,9%,

в 2022 году прогнозируемо уменьшится до 6,8%.

Инфляция на конец этого года, в соответствии с прогнозом WEO, составит 7,2%, а на конец следующего – 6% по сравнению с 5% в прошлом.

Что такое инфляция Инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, Инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, отмечает НБУ

Уровень дефицита и профицита

Согласно новым оценкам, профицит текущего счета в 4,3% ВВП, который был в прошлом 2020 году прогнозируемо в 2021 году изменится дефицитом в 2,5% ВВП. А в будущем 2022 году следует ожидать увеличения дефицита до 3,6% ВВП.

Что такое дефицит и профицит Бюджетный дефицит является одной из основных причин инфляции, вызванный экономической нестабильностью, сокращением поступлений в бюджет и ростом расходов из бюджета. То есть дефицит — это превышение расходной части государственного бюджета над доходной.

Профицит бюджета — это превышение доходов бюджета над его расходами. Законодательством предусмотрено, что профицит утверждается с целью погашения основной суммы долга.

Уровень безработицы в Украине

МВФ прогнозирует уменьшение безработицы в Украине в 2021 году на 0,4%. В 2020 году уровень безработицы составил 9%.

Также прогнозируемо, что в 2022 году уровень безработицы будет снижаться и составит 8,4%.

Прогноз WEO на 2026

Прогноз WEO также содержит и макроэкономические оценки для 2026 года. Согласно им Украина через пять лет будет расти на 4% в год при среднегодовой инфляции 5% и дефиците текущего счета 3,8% ВВП.

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