Сколькими миллионами США хотят стимулировать свою технологическую промышленность

Сенат Конгресса США большинством голосов одобрил законопроект, который направлен на увеличение производства полупроводников в США, развитие искусственного интеллекта и других технологий. На него планируют выделить около 240 миллиардов долларов.

Какую сумму предусматривает законопроект

190 миллиардов долларов хотят выделить на укрепление технологий и исследований в США.

хотят выделить на укрепление технологий и исследований в США. Около 50 миллиардов долларов – на активизацию исследований и увеличение производства полупроводников и телекоммуникационного оборудования в США.

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Чем важен законопроект

Поддержка Сената законопроекта это демонстрация того, что экономическое противостояние Китая – вопрос, который объединяет обе партии в Конгрессе, отметило агентство Associated Press. В поддержку законопроекта было 68 голосов, против – 32.

Сторонники законопроекта отметили, что его одобрения – наибольший вклад в научные исследования за последние десятилетия. Поскольку доля США в производстве полупроводников в мире неуклонно снижается с 37% в 1990 году до примерно 12% сейчас, а нехватка микросхем обнаружила уязвимые места в цепочке поставок в стране.

Конкуренция с Китаем

Поддержка данного законопроекта, как и остальных широкого пакета законов, свидетельствует о том, что Конгресс США все чаще стремится занять жесткую позицию по отношению к Поднебесной. Поскольку, законы направлены на повышение способности США конкурировать с китайскими технологиями.

Принятие этого закона не может быть последним словом Сената о нашей конкуренции с Китаем,

– отметил сенатор Митч Макконнелл.

Законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и после этого подан на подпись президенту США Джо Байдену. Президент, по этому поводу, сказал, что надеется работать с Палатой представителей над законопроектом и рассчитывает подписать его как можно скорее.