Какую сумму предусматривает законопроект

190 миллиардов долларов хотят выделить на укрепление технологий и исследований в США.

Около 50 миллиардов долларов – на активизацию исследований и увеличение производства полупроводников и телекоммуникационного оборудования в США.

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Поддержка Сената законопроекта это демонстрация того, что экономическое противостояние Китая – вопрос, который объединяет обе партии в Конгрессе, отметило агентство Associated Press. В поддержку законопроекта было 68 голосов, против – 32.

Чем важен законопроект

Сторонники законопроекта отметили, что его одобрения – наибольший вклад в научные исследования за последние десятилетия. Поскольку доля США в производстве полупроводников в мире неуклонно снижается с 37% в 1990 году до примерно 12% сейчас, а нехватка микросхем обнаружила уязвимые места в цепочке поставок в стране.

Конкуренция с Китаем

Поддержка данного законопроекта, как и остальных широкого пакета законов, свидетельствует о том, что Конгресс США все чаще стремится занять жесткую позицию по отношению к Поднебесной. Поскольку, законы направлены на повышение способности США конкурировать с китайскими технологиями.

Принятие этого закона не может быть последним словом Сената о нашей конкуренцию с Китаем,

– отметил сенатор Митч Макконнелл.