Советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, где "упал" ВВП больше всего через COVID-19 и, как быстро сможет восстановиться мировая экономика. Несмотря на то, что ВВП Украины в 2020 году упал на 4%, в Устенка достаточно оптимистичный прогноз.

Состояние мирового ВВП

В прошлом году ожидалось, что весь мир "упадет" на 4,5%. По факту оказалось, что мир упал на 3,3%, а украинская экономика – на 4%. Устенко отметил, что для украинской экономики убытки оказались слабее из-за того, что в Украине досервисная экономика в то же время, как в Европе постиндустриальная.

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Почему убытки украинской экономики оказались слабее

В постиндустриальной экономике доля сервиса и услуг на порядок выше, чем в досервисной. Следовательно, когда речь идет о локдауне, ограничительные меры касаются тех, кто работает с людьми. И чем выше доля сектора услуг, тем больше будет удар по экономике.

Как это ни странно, "недоразвитость" с точки зрения структуры экономики привела к положительному результату. Удар был значительно смягчен, в том числе и вследствие этого фактора,

– добавляет Устенко.

Именно поэтому больше всего пострадали страны и регионы, где экономика сильно привязана к туристическим услугам и ресторанному бизнесу, чем, где первенство играет промышленность, или сельское хозяйство.

Падение европейской экономики

ВВП стран ЕС упало на 6,8%

ВВП всей Европы упало на 6,4%

Устенко отметил, что глубина падения ВВП могла быть значительно больше, однако из-за того, что экономика Европы в целом достаточно не однородна – это спасло от еще большего падения. В качестве примера он приводит туристическую западную часть, против менее туристической восточной.

В Испании, где большая часть сервиса и туристического бизнеса, падение составило 11%. Это самое глубокое падение со времен Второй мировой войны. В той же Германии, где доля сервиса меньше, падение составило 5%, во Франции – 8,3%.

Экономика Китая

Советник отмечает, что падение мировой экономики было бы значительно глубже, если бы не экономика Китая, которая показала рост. А учитывая, что это более 15% мирового ВВП, то они смогли компенсировать удар мировой экономики.

Фактически Китай вытащил более 3% для мировой экономики. Если бы не он, то мир скатился бы к куда худших показателей,

– отмечает Устенко.