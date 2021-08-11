Какой сектор экономики Украины самый прибыльный: мнение эксперта

Чистая прибыль сельского хозяйства в 2020 году составил более 81 миллиарда гривен. Таким образом он стал крупнейшим среди всех видов экономической деятельности в Украине

Прибыль и убытки предприятий

Согласно данным Госстата по итогам деятельности предприятий по видам экономической деятельности в 2020 году:

П рибыль получило 82,6% предприятий отрасли (по КВЕД), которая составляла 107,9 миллиарда гривен,

получило 82,6% предприятий отрасли (по КВЕД), которая составляла 107,9 миллиарда гривен, С убытком закончили в 2020 году 17,4% предприятий, который составил 26,8 миллиарда гривен.

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Академик НААН Юрий Лупенко отметил, что это лучшие показатели среди всех видов экономической деятельности, где всего было 71% прибыльных против 29% убыточных предприятий в Украине.

Какая сфера закончила 2020 год с наибольшей чистой прибылью

Сельского хозяйства (предприятия сельского, лесного и рыбного) – 81,1 миллиарда гривен, что составляет наибольшую прибыль по результатам 2020 года.

(предприятия сельского, лесного и рыбного) – 81,1 миллиарда гривен, что составляет наибольшую прибыль по результатам 2020 года. Финансовой и страховой деятельности – 25,3 миллиарда гривен.

– 25,3 миллиарда гривен. Ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 22,2 миллиарда гривен.

– 22,2 миллиарда гривен. Здравоохранения и предоставления социальной помощи – 18,9 миллиарда гривен.

– 18,9 миллиарда гривен. Транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 18 миллиарда гривен.

– 18 миллиарда гривен. Информации и телекоммуникаций – 14,3 миллиарда гривен.

Убыточные сферы по результатам 2020 года

Предприятия промышленности – 39,8 миллиарда гривен.

– 39,8 миллиарда гривен. Сферы операций с недвижимым имуществом – 35,2 миллиарда гривен.

– 35,2 миллиарда гривен. Профессиональной, научной и технической деятельности – 12,5 миллиарда гривен.

Общий финансовый результат: мнение эксперта

Убытки вышеупомянутых сфер существенно уменьшили общий финансовый результат, отметил Лупенко. Поскольку доля прибыльных предприятий других видов экономической деятельности также значительно уступает уровню, который сложился в сельском хозяйстве (по КВЕД).

Ближайший уровень был в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (75,6%), ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (74,1%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (71,3%).

В других сферах, включая промышленность (69,2%), доля прибыльных предприятий была меньше общий уровень по экономике, наименьшая – в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (53,4%) и временного размещения и организации питания (58, 8%).

Прибыль и убытки сектора экономики в 2019 году