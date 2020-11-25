В Кабинете Министров подтвердили, что в Украине до сих пор существует проблема дискриминации женщин со стороны работодателей. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами достигает 25%.

Женщины получают меньшие зарплаты из-за предвзятости

Юридически мужчины и женщины в Украине – равны, однако над равными возможностями еще следует работать. Об этом глава правительства рассказал во время выступления на IV Украинском женском конгрессе "От возможностей до реальных изменений", сообщает Укринформ.

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Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, из-за возраста, внешности и даже характера,

– отметил Шмыгаль.

Выборы проходили с гендерными квотами

По словам главы правительства, 2020 год стал решающим относительно равноправия мужчин и женщин в украинской политике. Впервые во время выборов партии были вынуждены придерживаться гендерных квот.

"В каждом списке должно было быть не менее 40% представителей одного пола и результат не заставил себя ждать. Впервые, десятки женщин решили попробовать себя в политике, отвергли стереотипы и проявили себя", – сообщил премьер.

Сколько женщин выбрали на местных выборах-2020

В правительстве проинформировали, что, по данным общественных организаций, больше всего женщин выбрали в малых общинах, городах с населением до 10 тысяч человек. Здесь показатель достигает 42%. В райсоветах женщин 33,7%, в советах общин с количеством избирателей – более 10 тысяч – 33%, в облсоветах меньше – лишь 28%.

Обратите внимание! По данным Госстата, большинство украинцев получают зарплату близкую по размеру к минимальной. Зато высокую зарплату, то есть более 25 тысяч гривен, по состоянию на сентябрь 2020 года Украине насчитали лишь 6,6% штатных работников.